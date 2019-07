Belgian Cats blij met rol van outsider: “Tegen Frankrijk kunnen we bevrijd spelen” LPB

03 juli 2019

14u42

Bron: Belga 0 EK basket De Belgian Cats wonnen in de barrages van het EK basket na een thriller met 72-67 van Slovenië. België mag dus naar de kwartfinales, waarin het Frankrijk treft. "De rol van outsider zal ons beter bevallen en ik ben ervan overtuigd dat het ons zal bevrijden", zegt bondscoach Philip Mestdagh.

De Cats mikken nog steeds op een plek in de top zes, maar moeten dan wel voorbij Frankrijk. Vorig jaar haalden de Belgische vrouwen het op het WK in de kwartfinale verrassend van de Françaises. "Individueel is Frankrijk sterker, maar als ploeg kunnen we zeker iets doen", stelt Mestdagh. "Wij hebben misschien wel minder speelsters die op het hoogste niveau actief zijn. Onze sterkhouders zijn naar het buitenland vertrokken en spelen er op een hoger niveau, maar de Fransen tellen meer van zulke speelsters. Ik wil toch nog eens onderlijnen dat we nu al drie toernooien op rij de kwartfinales halen. Dat zorgt voor enorme verwachtingen. Dat verlamde de ploeg tegen Slovenië omdat we met een nederlaag naar huis moesten. In de kwartfinale zal de druk anders zijn."

Ook Ann Wauters is blij met de kwalificatie voor de laatste acht. "We zijn echt heel tevreden na een lastige partij. Ons eerste doel, een plaats in de kwartfinales, is binnen. Dat is goed voor het vertrouwen. Het was misschien geen goede partij, maar we zijn nog steeds in de running en dat alleen telt."

In het Franse kamp kijken ze met vertrouwen vooruit naar de wedstrijd van donderdagavond. “Ik wil zeker niet van revanche spreken, ik focus alleen op mijn ploeg”, aldus bondscoach Valérie Garnier. “Ik weet niet of België minder sterk is dan vorig jaar, maar het werd beschouwd als favoriet voor dit toernooi. Tijdens de wedstrijd moeten we het beste van onszelf geven. We zagen vorig jaar op het WK wat niet lukte en hebben daaraan gewerkt. We hebben in alle rust ons parcours afgelegd. Al moeten we natuurlijk ook rekening houden met blessures.”

Frankrijk mikt na drie tweede plaatsen op rij op de Europese titel. Het moet het wel stellen zonder sterkhouders Helena Ciak, MVP van de Franse Liga, Diandra Tchatchouang en Sarah Michel. Daar staat tegenover dat Garnier wel kan rekenen op de genaturaliseerde Amerikaanse Bria Hartley, die heel vlot de weg naar doel vindt.