Belgian Cat Kim Mestdagh trekt naar Turkse club Cukurova



Redactie

02 oktober 2018

13u21

Bron: Belga 0

Kim Mestdagh heeft met het Turkse Cukurova Basketbol een nieuwe club gevonden. De 28-jarige shooting guard speelde sinds december 2017 voor het Spaanse Salamanca, waarmee ze de Spaanse beker en titel won.

Kim Mestdagh schitterde op het voorbije WK basketbal in Tenerife met de Belgian Cats, die op de vierde plaats eindigden. Ze liet er een gemiddelde van 16,2 punten per wedstrijd noteren. Bondscoach Philip Mestdagh is haar vader. In 2017 trad Mestdagh al in de Turkse competitie aan voor Yakin Dogü. Daarvoor speelde ze voor het Franse Charleville-Mézières (2015-2017), Castors Braine (2014-2015), Walloon 3 Team (2013-2014) en het Spaanse CD Zamarat (2012-2013).