Belgian Cat Kim Mestdagh ruilt Turkse club in voor Spaanse Tekent contract bij Perfumerias Avenida Valerie Hardie

18u11 0 Foto VDB / BART VANDENBROUCKE Meer Sport Kim Mestdagh heeft een contract getekend bij de Spaanse topclub Perfumerias Avenida. De 27-jarige international kwam bij haar Turkse club Yakin Dogu niet veel aan spelen toe.

De shooting guard kwam samen met die andere Belgian Cat, Ann Wauters, pas in september toe bij de club uit Istanboel, die vorig jaar de EuroCup en de Turkse landstitel won. Terwijl Wauters evenwel voldoende speelminuten kreeg, zat Mestdagh - dochter van bondscoach Philip - meer op de bank dan haar lief was.

Mestdagh was dat niet gewend: zowel bij Castors Braine als bij de Franse club Charleville was de Ieperse titularis. Bij Yakin Dogu kwam ze in de Euroleague gemiddeld slecht 8,1 minuten in actie, voor 1,8 punten gemiddeld. Door de beperkingen op het aantal buitenlandse spelers zag ze zich ook in de Turkse competitie 'benadeeld'.

Bij Perfumeria, dat eveneens uitkomt in de Euroleague, zal Mestdagh vermoedelijk meer ingezet worden. Niet onbelangrijk met het WK basketbal in september in gedachten. Philip Mestdagh gaf eerder al aan dat het beter zou zijn mocht zijn dochter naar een andere club verhuizen om daar meer matchritme te kunnen opdoen.

Op 10 januari staat in groep B Yakin Dogu-Perfumeria op de agenda.

Henk Deleu Hanne , Philip en Kim Mestdagh.