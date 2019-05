Belgian Cat Julie Allemand (Lyon) krijgt plaats in ideale vijf van Franse competitie XC

20 mei 2019

22u09

Bron: Belga 0 Basket Basketinternational Julie Allemand is verkozen in de ideale vijf van de Franse basketcompetitie. De Luikse spelmaakster van Lyon ASVEL viel vanavond in de bloemen tijdens een gala in Parijs.

De 22-jarige Allemand was dit seizoen bij Lyon goed voor 11 punten en 6,5 assists per match. Het team strijdt met Montpellier nog om de titel in de finale van de play-offs. De Française Héléna Ciak (Montpellier) werd uitgeroepen tot beste speelster.