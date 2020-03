Belgian Cat Julie Allemand kiest voor avontuur in de States

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: We have signed @JulieAllemand to a multi-year contract 🔥



The 23-year-old point guard comes from @ASVEL_Feminin & @TheBelgianCats ⛹🏼‍♀️🇧🇪



📰: https://t.co/GJFW3BAkTk#IndianaFever x #WNBAFreeAgency pic.twitter.com/uurEN95D58

Indiana Fever ⛹️‍♀️🏀(@ IndianaFever)