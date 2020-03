Belgian Cat Julie Allemand kiest voor avontuur in de States MDRW

02 maart 2020

16u51

Bron: Belga 1 basketbal Julie Allemand gaat binnenkort aan de slag in de WNBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie voor vrouwen. De 23-jarige point-guard tekent een meerderjarig contract bij de Indiana Fever.

Allemand wordt zo de zesde landgenote die een voet zet op het Amerikaanse parket. Emma Meesseman, Kim Mestdagh, Ann Wauters, Hind Ben Abdelkader en Kathy Wambé gingen haar voor. “Ik heb moeite om me te realiseren dat ik mijn droom zal beleven. Ik ben blij, dat is zeker”, aldus de point-guard.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: We have signed @JulieAllemand to a multi-year contract 🔥



The 23-year-old point guard comes from @ASVEL_Feminin & @TheBelgianCats ⛹🏼‍♀️🇧🇪



📰: https://t.co/GJFW3BAkTk#IndianaFever x #WNBAFreeAgency pic.twitter.com/uurEN95D58 Indiana Fever ⛹️‍♀️🏀(@ IndianaFever) link

De Indiana Fever toonden eerder al interesse, maar toen hield Allemand de boot af. Door haar transfer volgt ze het voorbeeld van Emma Meesseman, die komend seizoen uitkomt voor de Washington Mystics, de kampioen van vorig seizoen. De spelverdeelster speelt eerst nog het seizoen uit bij haar huidige club Lyon. Daarna beproeft ze haar geluk in Amerika. De Luikse kwalificeerde zich vorige maand met de Cats voor de komende Olympische Spelen in Tokio.

Allemand polste ook bij Emma Meesseman. Marianne Stanley, de nieuwe coach van Indiana Fever, was tot vorige zomer assistente bij de ploeg van de forward. “Ze staat voor een meer Europese speelstijl. Ik weet dat ze me gevolgd heeft en dat ze het Belgisch basketbal volgt. Dat is belangrijk. De mening van Emma heeft voor klaarheid gezorgd”, besluit Allemand.

Vorig jaar werd Allemand uitgeroepen tot beste spelverdeelster in Frankrijk. Dit seizoen zet de Belgian Cat opnieuw sterke cijfers neer. Ze is goed voor een gemiddelde van 8,1 punten en 5,4 assists per match in de EuroLeague. Daarin stootte Lyon door tot de kwartfinales.