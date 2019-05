Belgian Cat Julie Allemand Frans kampioen met Lyon VH

23 mei 2019

In het bijzijn van voorzitter/ex-NBA-speler Tony Parker schonk Belgian Cat Julie Allemand ASVEL Lyon voor het eerst de Franse lands­titel. Lyon won de beslissende match in eigen huis met 75-61, een zege die meteen ook rechtstreeks toegang verleent tot de Euro­league. De 22-jarige spelverdeelster was goed voor 10 punten, 6 assists, 2 rebounds en 2 steals in 34 minuten. Allemand krijgt nu een weekje rust terwijl de Cats op stage trekken naar Japan. Nadien sluit ze aan om met mee de voorbereiding op het EK aan te vatten.

Goed nieuws was er ook voor Kim Mestdagh. Zij haalde de definitieve roster van de ­Washington Mystics, het team van Emma Meesseman. Dit weekend begint de WNBA aan een nieuw seizoen. Dat zal zonder Hind Ben Abdelkader zijn, die door Chicago Sky werd vrijgegeven. Zij kan zo sneller dan ­gepland aansluiten bij de Belgian Cats.