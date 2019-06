Belgian Cat Hatty Nawezhi gaat voor Keltern spelen AB

22 juni 2019

11u11

Bron: Belga 0 Belgian Cats Belgian Cat Hatty Nawezhi speelt komend seizoen in de Duitse competitie voor Keltern. Dat heeft de vicekampioen van de Bundesliga bekendgemaakt.

De 24-jarige Nawezhi was erbij op het voorbije WK in Spanje, waar België op de vierde plaats eindigde. Ze is echter niet opgenomen in de selectie van twaalf Belgian Cats voor het EK in Servië en Letland van 27 juni tot 7 juli. Ze behoorde tot de twee laatste afvallers.

Hatty Nawezhi kwam de voorbije twee seizoenen in actie in de Spaanse tweede klasse, bij Rioja ISB. Bij Keltern speelt nog een Belgische, Emmanuella Mayombo.