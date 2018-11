Belgian Cat Allemand moet geblesseerd afzeggen voor duel EK-kwalificatiematch tegen Duitsland YP

14 november 2018

23u28

Julie Allemand mist zaterdag de EK-kwalificatiewedstrijd van de Belgian Cats in Duitsland. De 22-jarige spelverdeelster van Lyon kampt met een liesblessure. Maandag voegt ze zich wel bij de selectie van de Cats en wordt na een medische check up duidelijk of ze inzetbaar is voor de EK-kwalificatiewedstrijd van volgende week woensdag in de Lange Munte tegen Tsjechië.

Ook Manon Grzesinski en Elise Ramette vallen naast de selectie voor het duel tegen Duitsland. Die bestaat uit Marjorie Carpréaux, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Kim Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Hatty Nahwezhi-Bende, Jana Raman, Julie Vanloo, Laure Resimont en Serena-Lynn Geldof.

De acht groepswinnaars en de beste zes tweedes plaatsen zich voor het EK, dat van 27 juni tot 7 juli 2019 in in Servië en Letland plaatsvindt. De Belgian Cats zijn met drie op vier en met een kleine nederlaag (53-48) in Tsjechië in poule G perfect op schema. Logische winst in Duitsland en een zege met vijf punten verschil tegen Tsjechië zou groepswinst opleveren.