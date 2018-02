België maakt gehakt van Zuid-Afrika en plaatst zich voor kwartfinales WK hockey indoor Werner Thys

10u59 6 Meer Sport Goed nieuws voor de Belgische hockeyers op het WK in Berlijn. Na een vlotte 8-2 zege in het laatste pouleduel tegen Zuid-Afrika eindigen de Indoor Red Lions alsnog derde in hun poule. Straks in kwartfinale wacht niet het gevreesde Duitsland, maar wel Australië.

De Belgen lieten er vanochtend op het tweede terrein van de Max Schmeling Halle geen gras over groeien tegen Zuid-Afrika. Na tien minuten stond er reeds een geruststellende 3-0 voorsprong op het scorebord, uiteindelijk werd het 8-2. Belgische topschutter werd Gaëtan Dykmans met drie doelpunten, Maxime Plennevaux scoorde twee keer en ook Tanguy Zimmer, Tom Boon en Tom Degroote pikten een doelpunt mee.

Omdat ook Iran (4-3 tegen Rusland) en Oostenrijk (2-2 tegen Zwitserland) hun werk deden, wippen de Belgen in de eindstand van de poule alsnog over Zwitserland en Rusland naar de derde plaats. Genoeg om het sterrenteam van Duitsland straks in kwartfinale te ontlopen. Na een zeer teleurstellende toernooistart mogen de Belgen plots weer dromen van een plek in halve finale.

“Na die eerste drie poulewedstrijden vreesde ik ook voor het vervolg van het toernooi”, geeft Tom Degroote toe. “Met Tom Boon en Cédric Charlier als nieuwkomers hadden we tijd nodig om als team op elkaar ingespeeld te geraken. Ondertussen pasten we ons spelsysteem aan. De eerste wedstrijden speelden we in blokken van vijf spelers. Nu zijn het blokken van vier met telkens Tom Boon of Tanguy Zimmer die kunnen ingepast worden.”

“Tegen Zwitserland en Zuid-Afrika hebben we op mentaal vlak een reactie getoond”, vervolgt Degroote. “Die overwinningen komen helemaal op het goede moment. We gaan nu met een pak vertrouwen de kwartfinale tegemoet. Het is inderdaad belangrijk dat we straks Duitsland ontlopen. Tegen alle andere landen maken we kans. Dus ook tegen Australië.”

De Australiërs zijn al jarenlang wereldtop in het veldhockey, maar in zaal werden er in het verleden nog geen potten gebroken. Met enkele specialisten in het team doen de Aussies het in Berlijn echter voortreffelijk. Uitgezonderd een zware uitschuiver tegen Duitsland (1-7), speelden ze sterk tegen andere Europese toplanden (5-3 winst tegen Polen en 2-2 tegen Tsjechië).

De kwartfinales (met tussen haakjes plaats op wereldranglijst):

Duitsland (1) – Zwitserland (8)

Oostenrijk (2) – Polen (5)

Tsjechië (6) - Iran (7)

Australië (11) - België (16)