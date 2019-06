Belgen vlot naar tweede ronde in PDC World Cup of Darts YP

06 juni 2019

22u12

Bron: Belga 0 Darts Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh hebben zich vandaag vlot geplaatst voor de tweede ronde in de World Cup of Darts. In het Duitse Hamburg waren ze met 5-1 te sterk voor het Hongkongse duo Roydon Lam en Kai Fan Leung.

Van den Bergh prikte in de eerste leg een achttien uitworp weg, waarna Fan Leung met een knappe 141 checkout gelijk stelde. De Hongkongers lieten het in leg drie afweten bij het uitwerpen, iets waar Huybrechts van profiteerde en er 2-1 van maakte. De Belgen gingen op hun elan verder en lukten nog uitworpen van 71, 40 en een 136 uitworp in de zesde leg. Met een gemiddelde van 91.1 per drie darts waren Lam en Fan Leung net iets beter dan de Antwerpenaars, maar Van den Bergh en Huybrechts waren met 57.14% tegen 16.67% veel te sterk bij het uitwerpen.

In de tweede ronde nemen onze landgenoten het op tegen de Duitsers Max Hopp en Martin Schindler. In 2013 werd België, met de broers Kim en Ronny Huybrechts, tweede nadat ze in de finale met 3-1 verloren hadden van de Engelsen Phil Taylor en Adrian Lewis.