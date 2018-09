Belgen sneuvelen al vroeg op eerste dag WK judo in Bakoe Redactie

20 september 2018

11u47

Bron: Belga 0 Meer Sport Ondanks het feit dat Anne-Sophie Jura (-48 kg), Jorre Verstraeten en Joran Schildermans (beiden -60 kg) allemaal vrij geloot waren voor de eerste ronde, werden zij op de openingsdag van het WK judo in Bakoe in een vroeg stadium uitgeschakeld.

Jorre Verstraeten (IJF 48) gaf nochtans blijk van topvorm. Hij domineerde zijn eerste kamp tegen de sterke Marokkaan Yassine Moutadir (IJF 31) voortdurend en na twee minuten kon hij met een perfect uitgevoerde heupworp zijn tegenstrever plat op de rug werpen. Goed voor de winnende ippon. Maar in de 8ste finale moest hij het opnemen tegen de Braziliaanse nummer 12 van de wereld, Eric Takabatake, die begin dit jaar nog brons pakte op de Grand Slam van Düsseldorf en eind vorig jaar net naast het podium viel van de IJF World Masters in Sint-Petersburg. Onze 20-jarige landgenoot verweerde zich dapper, maar kon niet beletten dat de Braziliaan na drie minuten de beslissende ippon achter zijn naam kreeg.

In dezelfde gewichtsklasse maakte Joran Schildermans (IJF 138) een vergelijkbare situatie mee tegen thuiskamper Karamat Huseynov (IJF 51), terwijl in de -48 kg Anne-Sophie Jura (IJF 22) in de Golden Score de zege moest laten aan de Portugese Catarina Costa (IJF 20) nadat ze een derde strafpunt kreeg toegewezen. Dat betekent in het judo de uitsluiting.