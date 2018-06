Belgen schitteren: Aernouts en Luxem pakken medailles op EK Ironman, triatleet Geens triomfeert in WB-manche van Antwerpen Redactie

17 juni 2018

17u04

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Aernouts heeft zilver behaald op het EK Ironman 70.3 in het Deense Elsinore. De Antwerpenaar, Europees kampioen in 2014, eindigde als derde en tweede Europeaan na de Amerikaan Rodolphe Von Berg en de Brit Adam Bowden. Bij de vrouwen was Xenia Luxem vierde in de wedstrijd, en derde Europese.

Von Bergh legde bij de mannen de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen af in 3u40:22. Bowden moest 30 seconden prijsgeven, Aernouts 4:15. Onze landgenoot was achtste na het fietsen, maar liep nadien nog een sterke halve marathon in 1u13:08. Stenn Goetstouwers werd dertiende in 3u51:19.

Bij de vrouwen was de zege voor de Australische Melissa Hauschildt, die voor haar wedstrijd 4u07:18 nodig had. De Deense Helle Frederiksen volgde op 2:25, de Zweedse Sara Svensk op 9:53. Luxem kwam op 19:44 van de Australische winnares over de finish. Voor de voormalige afstandloopster is het de eerste internationale medaille in de triatlon, waarin ze zich sinds 2013 specialiseert.

Triatleet Geens aan het feest in WB-manche van Antwerpen

Jelle Geens (25) heeft de Wereldbekermanche triatlon in Antwerpen gewonnen. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Tayler Reid en de Canadees Tyler Mislawchuk.

De 25-jarige Geens legde de sprintafstand (750m zwemmen, 22,5km fietsen en 5km lopen) af in 58:15. Reid finishte in dezelfde chrono. Mislawchuk vervolledigde het podium op twee seconden. Van Riel werd vierde in 58:24. Christophe De Keyser eindigde op de twaalfde plek in 58:45.

Tot vandaag was het beste resultaat van Geens in de Wereldbeker, het tweede niveau onder de World Series, een tweede plaats in 2016 in het Mexicaanse Huatulco. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd hij 38e. Van Riel eindigde er op een knappe zesde plaats.

De triatlon voor vrouwen in Antwerpen, met Claire Michel, Valérie Barthelemy, Charlotte Deldaele, Jolien Vermeylen en Hanne De Vet, vindt later op de dag plaats.

What a sprint! What a finish! Jelle Geens wins the World Cup in Antwerp! #antwerptriathlon #triteambelgium #sportersbelevenmeer pic.twitter.com/ZQcHilbVzm Triatlon Vlaanderen(@ TriatlonVL) link

Alexandra Tondeur behaalt podiumplek in Luxemburg

Alexandra Tondeur is vandaag dan weer derde geworden op de Ironman 70.3 van Luxemburg. De 31-jarige Naamse rondde de 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21,1 kilometer lopen in 4u20:31. Ze deed daarmee wel twee minuten sneller dan vorig jaar, toen ze de overwinning in Remich pakte. De zege ging naar de Oostenrijkse Lisa Hütthaler in 4u13:52, de Britse Susie Cheetham werd tweede op twee minuten en zeven seconden.

Hütthaler, die in 2008 twee jaar geschorst werd voor dopinggebruik en in 2009 een voorwaardelijke straf kreeg omdat ze een laborante van het Oostenrijks antidopingagentschap wou omkopen, was in 2014 al eens de sterkste in Luxemburg. Ook toen werd Cheetham tweede. De Oostenrijkse zwom 27:10, fietste 2u20:47 en liep 1u22:09 en zette daarmee een nieuw record neer op de Ironman van Luxemburg.

Tondeur kwam het water uit in achtste positie en rukte tijdens het fietsen op in de stand. Ze stapte als vierde van haar fiets en liep daarna een halve marathon in 1u20:09. Daarmee zette ze meteen de beste tijd bij de vrouwen neer en haalde ze nog een triatlete in, waardoor ze op een knappe derde plaats eindigde.

Bij de mannen ging de zege naar de Zwitser Manuel Küng in 3u51:59. Hij bleef de Fransman Romain Guillaume (3u54:29) en de Brit Colin Norris (3u56:23) voor. De eerste Belg was Ruben Geys op een veertiende plek in 4u09:32. Dirk Baelus werd zestiende (4u16:45), Hannes Bonami achttiende (4h24:33). Kenneth Vandendriessche, die vorig jaar de zege pakte in Luxemburg, gaf op na dertien kilometer lopen.