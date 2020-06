Belgen in het buitenland hervatten vanuit quarantaine: “Iedereen snakt naar competitie” Raf Bastiaenssen

05 juni 2020

17u20 0 Basketbal Göttingen-Crailsheim: in normale omstandigheden een onbeduidend Bundesliga-duel. Vanmiddag om 16.30 betekent het de herstart van het basketbal in Europa. In een minitoernooi met tien teams wordt de Duitse kampioen bepaald. Binnen tien dagen start ook de Spaanse Liga ACB. Basketbal vanuit quarantaine. “Liever spelen zonder publiek, dan helemaal niet spelen”, zegt Roel Moors, coach van Bamberg.

In navolging van het voetbal wordt dit weekend ook het Europese basketbal weer actief. Niet in de Euroleague, dat verrassend zijn seizoen definitief stillegde. Wel in de Duitse Bundesliga. In de Audi Dôme in München strijden vanaf vandaag tien teams voor de Duitse landstitel. De coronamaatregelen hierbij zijn enorm: geen publiek, alle teams in een isolatiehotel, elke speler een individuele kamer, elke deelnemer meermaals getest, een tracking systeem om alle contacten in het hotel – bij een eventuele besmetting - te kunnen traceren. Safety first (sic).

De Bundesliga lag – zoals elke Europese basketbalcompetitie - drie maanden stil. Geen sinecure om na een korte voorbereiding conditioneel en fysiek klaar te geraken voor een herstart. Elias Lasisi kan er van mee spreken. Hij zou vandaag in de opener aantreden met Göttingen. Een spierblessure besliste er anders over. “Ik moet forfait geven omwille van een verrekking in de quadriceps. Het risico op ernstigere averij is te groot. Ik trok niet mee naar München. Jammer natuurlijk, ik keek er wel naar uit.”

Moors: “Iedereen snakt naar competitie”

Voor Bamberg, de club met de stevige Antwerpse inbreng, start het eindtoernooi dinsdag. Meteen een topaffiche tegen Alba Berlijn. “Blij dat die voorbereiding voorbij is. Ik voel aan elke speler dat hij wil spelen”, zegt Roel Moors, coach bij Bamberg, waar ook Retin Obasohan actief is en Leo Derycke manager is. “Hoe noodzakelijk deze voorbereiding ook was, iedereen snakt naar competitie. Het zal raar aanvoelen, spelen zonder publiek, maar liever dit dan helemaal niet spelen. Bij vele teams gaven enkele spelers forfait: meer uit schrik voor een blessure dan voor het coronavirus. Als coach is de situatie makkelijker. Ik ben blij dat we het seizoen kunnen afwerken. Zeker nu de veiligheid gegarandeerd lijkt.”

Eigen appartement

Ook in Spanje zijn intussen de teamtrainingen hervat. Op woensdag 17 juni start Quentin Serron met Bilbao – de Brusselaar verlengde zopas zijn contract tot de zomer van 2021 - het eindtoernooi. Een dag later volgt Valencia met Sam Van Rossom.

“Na een onderbreking van drie maanden is een speelschema met vijf wedstrijden op tien dagen verre van een ideale situatie”, weet ook Sam van Rossom. “Maar er zit niks anders op. Als speler moet je het standpunt van de clubs en de liga over de financiële belangen respecteren. Maar puur sportief is dit verre van ideaal. Ik voel me fysiek oké, maar ik verkeer natuurlijk niet in topvorm. Niemand. Vergeet niet dat we hier zeven weken thuis opgesloten zaten. Alleen een verplaatsing naar de supermarkt was toegelaten. De club voorzag ons wel van homebike en ander trainingsmateriaal, maar ik kan me geen enkel offseason herinneren waarin ik zo weinig getraind heb als nu tijdens de coronabreak. Het wordt dus afwachten: welke spelers, welke club hebben de beste vorm vast? En eender wie de kampioen wordt: aan de landstitel zal altijd een twijfelgeurtje aanhangen.”

Voor Van Rossom krijgt het Spaanse eindtoernooi nog een merkwaardig kantje. De drie gekozen teamhotels liggen allemaal hier in mijn straat. De isolatie is verplicht, gedurende het hele toernooi. Dan had ik liever op mijn terras in mijn eigen appartement verbleven natuurlijk. Nu wacht me misschien een hotelkamer zonder balkon (lacht).”

