Belg neemt deel aan meest prestigieuze zeilwedstrijd rond de wereld: de Everest van de zeeën AW

21 augustus 2019

15u38

Bron: Belga 0 Meer Sport Onze landgenoot Denis Van Weynbergh (50) zal eind volgend jaar deelnemen aan de non-stop zeilwedstrijd Vendée Globe. De race, een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld, vindt om de vier jaar plaats. Slechts de helft van de deelnemers haalt de finish.

Denis Van Weynberghe, een doorgewinterde zeiler uit Waals-Brabant, hoopt om als enige Belg ooit de wedstrijd uit te varen. "De Vendée Globe is een beetje de heilige graal voor schippers", zegt hij. "Het is een van de drie meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld."



De Vendée Globe wordt vaak de ‘Everest van de zeeën’ genoemd. Het is een prestigieuze zeilrace rond de wereld die zeilers op hun eentje en zonder enige assistentie afwerken. De deelnemers vertrekken op 8 november 2020 in de Franse badplaats Les Sables d’Olonne.



Vandaag hield Van Weynbergh een persconferentie op zijn achttien meter lange Imoca Ocean Master in de jachthaven van Oostende. "Het zeilen kreeg ik met de paplepel mee, want mijn ouders hielden ook enorm van de sport. Ik gaf de microbe op mijn beurt door aan mijn zonen."

100.000 kilometer

Van Weynbergh heeft al meer dan 60.000 mijl (bijna 100.000 kilometer) en tal van trans-Atlantische wedstrijden, zoals de Route du Rhum en de Transat Jacques Vabre, op zijn teller staan. Die routes zijn gebaseerd op oude handelsroutes van rum en koffie. "Nu ontbreekt enkel nog de Vendée Globe op mijn palmares. Maar je kan je niet zomaar inschrijven voor een wedstrijd van zo'n formaat. Het vraagt veel voorbereiding en voldoende financiële middelen."



Daarvoor zoekt de schipper nog sponsors. Van Weynbergh vertrekt op 8 november en hoopt om in januari of februari de haven van Les Sables d'Olonne terug binnen te varen.