Belangrijke zege voor Racing in hoogste klasse van het hockey, Beerschot in opmars Werner Thys

05 oktober 2020

09u33 0 Hockey Te onthouden van speeldag zes in de eredivisie van de hockeycompetitie: de belangrijke zege van Racing op het veld van Daring, de derde overwinning op rij van het oprukkende Beerschot en Dragons dat opnieuw toeslaat in het tweede deel van de wedstrijd.

Het Brusselse Racing veroverde zondag op het veld van Daring drie broodnodige punten. Racing trok immers met een sobere 3 op 15 naar Molenbeek. Om de aansluiting met de top acht van de rangschikking niet te verliezen was winnen noodzakelijk. Nu is winnen bij het vurige Daring nooit een evidentie. Ook voor Racing was het wachten tot vijf minuten voor het eindsignaal toen de 19-jarige Oscar Berton de winnende 2-3 treffer lukte. Racing-coach Craig Fulton, tevens T2 van de Red Lions, slaakte een zucht van opluchting.

Beerschot begon met 1 op 9 ontgoochelend aan de competitie, maar is met een derde zege op rij weer helemaal in de race. Dat die derde overwinning er kwam in een topper tegen Watducks (4-3) moet de jongens van coach John Goldberg nog extra vertrouwen geven. Op defensief vlak staat Beerschot sterk en vooraan vond Gaëtan Perez voor de derde opeenvolgende wedstrijd de weg naar de netten.

Dé Antwerpse derby in de hockeycompetitie blijft het treffen tussen Antwerp en Dragons. Zeker nu Antwerp, in vergelijking met de voorbije jaren, uitstekend aan de competitie begon. In de eerste helft hielden de teams elkaar in evenwicht (2-2), maar net als vrijdag tegen Braxgata – toen het in de slotfase van 0-2 naar 2-2 ging – sloeg Dragons na de pauze toe. Eerst scoorde Henri Raes en in minuut 62 besliste Felix Denayer op strafcorner de wedstrijd (2-4). Opvallend: bij de pc van Denayer stond er geen Antwerp-doelman tussen de netten. Even voordien haalde Antwerp-keeper Daan Drijver immers, tot felle woede van de Dragons-spelers, Denayer onderuit. Drijver moest met een gele kaart naar de kant en bij de daaropvolgende strafcorner mocht er nog niet gewisseld worden. De Oostenrijkse middenvelder Dominic Uher maakte de laatste minuten in het Antwerp-doel vol.

De top vier van de rangschikking liet geen steken vallen. Orée won logisch bij Old Club (2-5), maar de Luikse thuisploeg hield wel zeer opvallend tot minuut 49 – toen het nog 2-2 was – stand. Gantoise versloeg Herakles met het kleinste verschil (2-1), Leuven ging winnen op het veld van Braxgata (1-3) en Léopold hockeyde Namen helemaal tureluurs: 11-1.