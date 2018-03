Beker van Vlaanderen in het basketbal kent schitterende apotheose: Ieper triomfeert bij seniores mannen RBE/BBD/HDKB

04 maart 2018

20u05 95 Meer Sport De finales van de beker van Vlaanderen, in de Brax-hall in Boom, kenden een schitterende apotheose met de eindstrijd van de seniores mannen tussen Oxaco en Ieper. Twee talrijk opgekomen supportersdelegaties zorgden voor een geweldige sfeer. Ieper maakte na de rust de beslissende spurt waarop Oxaco nooit een reactie vond. Ieper won de finale met 64-82 en mocht de beker, de eerste in de clubhistorie, naar boven steken.

De eerste helft loste alle verwachtingen in. Twee offensief ingestelde ploegen, hoog tempo en fysieke duels. Een inloopperiode was er niet. Oxaco met snelle en tegenaanvallen van Van Hoey en Celis en Ieper met sterke penetraties van Spaens en Devacht hielden elkaar tot 14-12 in evenwicht. De eerste uitloper was er voor de collegeploeg. Een driepunter van De Meyer zette het grootste verschil op het bord (19-12). Mestdagh antwoordde gevat.

Het hoge tempo konden beide ploegen niet vasthouden. Maar de intensiteit en de strijd leden er niet onder. De grens van het toelaatbare werd af en werd bereikt, of zelfs overschreden. Het eerste opstootje tussen Van Gelder en Dobbelaere resulteerde in een dubbele onsportieve fout.

Een nieuwe, weliswaar kleine, uitloper van Oxaco (25-19) werd door Dobbelaere (bom + inlegger) geneutraliseerd. Van De Broek (8ptn, 7rbs) was langs beide kanten van het terrein een rustpunt voor de thuisploeg. Nadat Mestdagh zich op tegenaanval misstapte en zijn knie blesseerde moest Ieper verder zonder zijn kapitein.

Spaens dirigeert

De spektakelrijke eerste helft werd afgesloten met twee driepunters van Spaens en twee van Hendrickx. Na 20 minuten strijd was er geen afscheiding en zochten de teams met een gelijke stand de kleedkamer op: 36-36.

Het derde quarter was volledig voor Ieper. De West-Vlamingen zetten de sterkhouders van Oxaco, Celis en Van Hoey, vast. De collegploeg vond geen uitgespeelde kansen meer en scoorde maar 12 punten in het derde schuifje. Spaens dreef het tempo verder op en vond voldoende aanspeelpunten. Schepens, die met 12 punten en 10 rebounds al een double-double telde na 30min, was te sterk onder de korf. Ieper sloot het derde quarter af met een driepunter van Dobbelaere, die voor een ruime bonus zorgde: 48-61.

De veer van Oxaco was gebroken. De collegeploeg verwaarloosde organisatie en shotselectie en zocht tevergeefs naar de driepunter. De kloof werd niet meer gedicht. Ieper loste zijn defensieve greep niet en controleerde slim het tempo in aanval. En had met Spaens een uitstekende dirigent en de beste speler op het terrein. De spelverdeler eindigde met 21 punten, 4 rebounds, 3 assists en 7 uitgelokte fouten en kreeg een terechte applausvervanging van zijn coach. Na het laatste fluitsignaal kon het Ieperse feestje starten. (BDD)

Alle uitslagen op een rijtje

Met de eindstrijd van de seniores mannen kwam er een einde aan een driedaags basketbalfeest in sporthal Brax-Hall in Boom. Twintig ploegen streden in tien finales voor de Vlaamse bekertrofee. Van vrijdag tot zondag werden in alle categorieën de finales afgewerkt. De tien finales waren bovendien in livestream te bekijken op HLN.BE. Een primeur. Herlees hieronder alle uitslagen.

Vrijdag: Zusjes Massey blinken uit bij U19

Vrijdagavond kroonden de U19-meisjes van Sint-Katelijne-Waver zich tot eerste laureaat: ze wonnen ruim en oververdiend tegen Waregem met 97-48. Uitblinksters waren de zusjes Becky en Billie Massey, goed voor 30 en 19 punten. Billie Massey, nog altijd maar 17, werd twee weken geleden nog uitgeroepen tot MVP op het gerenommeerde basketkamp 'Basketbal without Borders' in Los Angeles. Vorige zomer leidde ze de Belgische U18 naar Europees goud. Bij Waregem werd Michele Leclercq topschutter met 13 punten.

Zaterdag: Boomse vrouwen kloppen Houthalen

De affiche van de avond was de partij tussen Phantoms Boom en Houthalen. In een vol huis met veel sfeer startte Phantoms zeer gretig.

Knaepen van Houthalen zorgde echter na drie minuten dat de voorgift van vijf punten al was weggespeeld. Er werd langs beide kanten aan een hels tempo gespeeld. De thuisploeg wilde van geen wijken weten en zorgde met vijf driepunters dat het eerste quarter winnend werd afgesloten. Het tweede quarter moesten beide teams even naar adem snakken en dat bevorderde het spel zeker niet. Toch bleef Phantoms ook aan de rust op voorsprong (34-31). Ook na de pauze bleef Phantoms de betere ploeg maar Houthalen reageerde fel via Jorissen en de jonge Knaepen. Superspannend bleef het en bij het ingaan van het laatste quarter kon de wedstrijd nog alle kanten uit. Phantoms verdedigde keihard en Houthalen kwam hierdoor moeilijk tot scoren . Lyssens enRombouts maakten onder hun beiden een eerste kloof die Houthalen niet meer overbrugd kreeg. Phantoms wint verdiend de beker van Vlaanderen. (HDKB)

Overige uitslagen zaterdag:

- Jongens U18: Oostende-Antwerp Giants 56-69

- Meisjes U16: Waregem-Kortrijk 69-76

- Oostende-Antwerp Giants (jongens U16) 93-92



Overige uitslagen zondag:

- Hasselt-Oostende (jongens U14): 62-92

- Lede-Falco Gent (rolstoel): 52-42

- Aalstar-Oostende (jongens U21): 60-96



