Beker van België basketbal omgedoopt in The EuroMillions Cup AVK

10 februari 2020

15u21

Bron: Belga 0 Meer Sport De Beker van België basketbal bij de mannen heet voortaan The EuroMillions Cup. Dat heeft de Pro Basketball League maandag bekendgemaakt.

Op zondag 8 maart (17u) wordt in Vorst Nationaal de finale van The EuroMillions Cup gespeeld tussen bekerhouder Antwerp Giants en Spirou Charleroi. Sinds 2016 is EuroMillions als naamsponsor verbonden aan de hoogste basketbalafdeling bij de mannen (EuroMillions Basketball League).

“We zijn verheugd dat we het partnership met EuroMillions verder kunnen uitbreiden naar het naming partnership van de cup en danken hen voor het vertrouwen dat EuroMillions in de Pro Basketball League in het bijzonder en het Belgisch basketbal in het algemeen blijft stellen”, zegt Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League.

“EuroMillions kijkt er naar uit om het Belgisch basketbal nog meer te ondersteunen”, aldus Jannie Haek, gedelegeerd bestuurder van de Nationale Loterij. “EuroMillions is al enkele jaren partner van het kampioenschap en vandaag worden we ook partner van de Beker van België.”