Beerschot toont zich in Euro Hockey League, maar raakt niet voorbij topploeg in achtste finales Werner Thys

05 oktober 2019

14u24 0 Hockey Een zeer moedig Beerschot is er in Barcelona niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de achtste finale van de Euro Hockey League. De Duitse topploeg Rot-Weiss-Köln haalde het met 1-3.

In het Pau Negre Stadium in Barcelona werd het vanmiddag een Europees debuut voor vicekampioen Beerschot. Met de Argentijn Lucas Rossi, gouden medaillewinnaar in Rio 2016, de Brit Nick Catlin, die de Olympische Spelen van 2012 en 2016 op zijn palmares heeft staan, en uiteraard Red Lion en FIH Rising Star of the Year Arthur De Sloover in de rangen beschikt het team uit Kontich, gecoacht door John Goldberg, over de nodige ervaring. De loting voor de zestiende finale was Beerschot echter niet gunstig gezind. Met Rot-Weiss Köln kreeg Beerschot in deze fase van de competitie wellicht de zwaarste opponent voorgeschoteld. Keulen won de Hockey League in 2016-2017 en haalde vorig jaar de finale. Toen verloor Keulen van de Waterloo Ducks, de eerste Belgische winnaar van de EHL.

Beerschot, in Barcelona gesteund door 120 enthousiaste paars-witte fans, was in de eerste helft minstens de evenknie van de stevige Duitsers. Pas na het eerste kwart kwam de wedstrijd écht op gang. Beerschot kreeg een eerste strafcorner, maar de variant mislukte. Daarna versierde Keulen drie strafcorners op rij. Keeper Simon Vandenbroucke verschalken lukte echter niet. Het slot van de eerste helft was voor Beerschot. Maxime Capelle kon een mooie actie van Gaëtan Perez net niet binnentikken en Nick Catlin schoot rakelings naast. In de slotseconden ging ook nog een schot van Welshman James Carson voorlangs. Een voorsprong voor Beerschot bij de rust had niet onverdiend geweest.

Na de pauze zette Keulen aanvankelijk meer druk, maar ook Beerschot kreeg via Carson en Perez kansen in kwart drie. De wedstrijd werd heftiger en bitsiger. Ietwat uit het niets en zeer ongelukkig voor Beerschot lukte Jonas Gomoll in de 42ste minuut de openingstreffer (0-1).

Voor Beerschot was de opdracht in de laatste vijftien minuten duidelijk: scoren om alsnog shoot-outs uit de brand te slepen. Met nog een goede elf minuten op de klok kreeg Beerschot een tweede strafcorner. Arthur De Sloover schoot keurig in de rechterhoek van de Duitse nationale keeper Aly: 1-1 en het paars-witte legioen vierde feest. De vreugde was echter van zeer korte duur. De Sloover keerde twee minuten later een bal met het lichaam op de doellijn en Rot-Weiss kreeg een strafbal. Christopher Rühr liet keeper Vandenbroucke kansloos: 1-2. Beerschot bleef strijden en ging op zoek naar de gelijkmaker. De grootste kans, op twee minuten van het einde, ging via Maxime Capelle net naast. Meteen daarna incasseerde Beerschot – ondertussen zonder keeper – een beslissende derde treffer: 1-3

“We speelden bijna de perfecte match”, aldus Arthur De Sloover. “We kregen kansen aan het einde van de eerste helft, maar met die 0-0 rustscore waren we tevreden. We wisten dat de Duitsers dan gingen twijfelen en misschien gefrustreerd geraken. Jammer genoeg komen zij op een eerder gelukkige manier op voorsprong. Dat openingsdoelpunt was voor hen zeer belangrijk.”

“Ondanks ons gebrek aan ervaring pakten we de wedstrijd zeer goed aan. Deze match kon echt beide kanten op.”

“Morgen spelen we nog een plaatsingswedstrijd tegen het Schotse Grange en die ontmoeting is voor ons even belangrijk. Ook voor de Belgische Europese coëfficiënt moeten we strijden.”

Straks is het nog aan de tweede Belgische vertegenwoordiger in Barcelona, Herakles. De jongens uit Lier nemen het op tegen het Oostenrijkse Arminen.

Landskampioen Léopold is meteen voor de kwartfinale geplaatst en komt pas in april 2020 voor het eerst in actie.

