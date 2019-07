Beelden tonen hoe coach smeekte om te stoppen, ongeslagen bokser ging toch door en bekocht het met zijn leven DMM

24 juli 2019

14u05 38 Boks Maxim Dadashev - een Russische bokser - is in de Verenigde Staten overleden aan de gevolgen van een hersenletsel dat hij overhield aan een kamp afgelopen vrijdag. Opvallend, want halverwege de kamp riep z’n coach al op om de kamp stop te zetten.

“Ik moet dit gevecht stoppen”, riep Dadashevs coach Buddy McGirt tijdens de wedstrijd. “Je krijgt te veel klappen, Max. Stop alsjeblieft! Kijk me aan, je moet te veel incasseren. Als ik het hier nu niet stop, dan doen de refs het straks. Begrijp je me, Max? Stop alsjeblieft!”

De smeekbede kwam op tijd, maar Dadashev ging toch door. Het boksgevecht tussen de Rus en de Puerto Ricaan Subriel Matias werd pas in de elfde ronde effectief gestaakt door Dadashevs coach. Het superlichtgewicht (-63,5 kilogram), alias "Mad Max", stapte na een reeks mokerslagen nog zelf uit de ring. De Rus werd tijdens het gevecht onderzocht door een arts, maar zakte later op weg naar de kleedkamer in elkaar.

This video of Buddy McGirt urging Maxim Dadashev to stop fighting was hard to watch Friday, it’s even harder now. Heart-breaking. pic.twitter.com/BNjsdpJfle Ariel Helwani(@ arielhelwani) link

Een hersenbloeding veroorzaakte veel druk op zijn hersenen, waardoor Dadashev meteen onder het mes moest. Hij werd ook in een kunstmatige coma gebracht. Zijn andere trainer Donatas Janusevicius verklaarde aan Amerikaanse media meteen dat zijn poulain zich "in kritieke, maar stabiele toestand" bevond. Toch is de kamp hem na drie dagen coma fataal geworden.

De 28-jarige Dadashev was in 13 boksduels nog ongeslagen. De Rus won er 11 door knock-out. Zijn tegenstander was ook nog ongeslagen en had al zijn 13 kampen gewonnen met KO. Het lichaam van de overleden bokser zal gerepatrieerd worden naar Rusland en zijn familie zal financiële steun krijgen, laat de Russische federatie nog weten. "We wensen familie en vrienden veel sterkte.”