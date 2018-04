Bedrog op het golfveld en bestelen van collega's: het turbulente leven van Masters-winnaar Patrick Reed Jonas Polet

10 april 2018

13u04 0 Meer Sport Nu Patrick Reed zich de golfgeschiedenis heeft ingeslagen, wordt in de media zijn onfrisse achtergrond opgegraven. Blijkt dat de 27-jarige Amerikaan een turbulent verleden kent, waarin hij onder andere alle contact met zijn familie verbroken heeft. Zijn echtgenote beschuldigde zijn ouders zelfs van fysieke en mentale mishandeling.

Al van in zijn universiteitsjaren liet Reed in negatieve zin van zich spreken. Hij werd beschuldigd van slecht gedrag, overmatig drankgebruik en bedrog op het golfveld. Zo zou de Amerikaan uit Texas zou gelogen hebben over zijn golfprestaties en bestal hij ploegmaats. Wat hem persona non grata maakte bij zijn collega's.

In deze periode leerde Reed ook zijn vrouw Justine kennen. Een verpleegster die zijn caddie werd toen hij in 2011 Pro werd. Een jaar later stapten de twee in het huwelijksbootje. Iets wat zijn ouders niet graag zagen gebeuren wegens hun jonge leeftijd. Sindsdien ging de relatie tussen Reed en zijn ouders drastisch achteruit. Zijn vrouw Justine zou hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. De ouders van de golfer werden niet uitgenodigd voor zijn tornooien en als ze toch aanwezig waren werden ze op vraag van Justine door de security naar buiten geleid.

Ondertussen heeft de broer van Justine haar rol als caddie overgenomen en heeft het koppel twee kinderen. Maar de controverse rond Reed blijft groot. In 2016 beschuldigde Justine in een Facebookpost Reeds ouders ervan hem fysiek en mentaal te hebben mishandeld. De zus van de golfspeler ontkende de beschuldigingen met klem en voegde eraan toe ze haar broer vreselijk egoïstisch vindt en dat ze hem niet meer herkent.

Bij zijn overwinning van de Masters werd Reed gevraagd of hij geen dubbel gevoel had omdat zijn ouders niet aanwezig waren. Hij antwoordde: “Ik ben hier om golf te spelen en tornooien te winnen, dat is alles.” Voorlopig lijkt een verzoening tussen Reed en zijn ouders dus nog ver weg.