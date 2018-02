Beckett Richard: Michael Phelps maakt geboorte tweede zoontje bekend Redactie

14 februari 2018

14u20

Bron: Belga 0 Our family grew by 1 yesterday 💗 meet Beckett Richard Phelps. I’m surrounded by boys and I couldn’t be happier 💙💙💙 Een foto die is geplaatst door null (@mrs.nicolephelps) op 14 feb 2018 om 00:48 CET

De Amerikaan Michael Phelps heeft de geboorte van zijn tweede zoon bekendgemaakt, Beckett Phelps. Moeder en kind stellen het goed, bevestigt de meest succesvolle olympiër aller tijden (23 titels). "Magische momenten hier", schreef de 32-jarige Phelps, die na de Spelen in Rio in 2016 definitief stopte met zwemmen, op Instagram. "Mijn vrouw Nicole en ikzelf stellen jullie Beckett Richard Phelps voor. Ik voel me de gelukkigste man ter wereld." Beckett heeft al een grote broer, Boomer, die werd geboren in 2016.