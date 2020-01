BC Oostende stunt weer en neemt flinke optie op volgende ronde Champions League, slordige Giants liggen eruit JLO/BDD

15 januari 2020

07u26 0 Basketbal Nieuwe stunt in Europa voor Oostende na een ijzersterke prestatie in en tegen het Litouwse BC Lietkabelis. Na de zege in de heenmatch won het team van coach Dario Gjergja nu ook de terugmatch en dankzij het verlies van Strasbourg in Holon neemt de landskampioen een serieuze optie op de volgende ronde in de Champions League. Voor de Antwerp Giants eindigt de Europese campagne na de groepsfase.

Weinig belangstelling in de Cido Arena van BC Lietkabelis, waar de muziekkeuze van de plaatselijke dj met Highway to Hell weinig goeds voorspelde voor de Belgische landskampioen, maar vuurwerk kregen de supporters van de thuisploeg niet te zien in de eerste helft. Een stug Oostende hield de fysiek sterke Oost-Europeanen immers stevig in de tang. Thompson kwam snel op twee fouten te staan, maar Desiron nam zijn taak feilloos over. Kuksiks leek voor een eerste bonusje te zorgen op het einde van het eerste quarter (17-13). Buysse reageerde onmiddellijk met een bom aan de overkant. Ondanks de tien Oostendse balverliezen in de eerste helft gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe. Rust: 39-34.

Thompson, die het merendeel van de eerste helft op de bank versleet, ontbond zijn duivels meteen na de koffie met zes punten op rij. Samen met Angola en McIntosh zorgde hij voor een ongeziene 2-21-tussenspurt (41-55). De ruime bonus van veertien eenheden hield Oostende vast tot diep in het vierde quarter (58-72). Het slotoffensief van Lietkabelis was behoorlijk pinnig, maar kwam te laat (68-74). Stunt vanjewelste waarmee zowel Lietkabelis als Strasbourg op twee zeges worden gezet. Holon volgt op één overwinning, maar verloor tweemaal van dit Oostende. De volgende ronde wenkt voor de landskampioen, die wel nog de top twee ontvangt en op bezoek gaat bij de Poolse rode lantaarn Torun.

BC Lietkabelis: Sakic 11, Biruta 0, Lipkevicius 5, Maldunas 2, Sajus 12, Normantas 11, Kuksiks3, Dimsa 10, P. Valinskas 14

BC Oostende: Buysse 3, Van der Vuurst de Vries 0, Schwartz 5, Troisfontaines 0, Mwema 6, Angola 19, Desiron 6, Djordjevic 6, Thompson 14, McIntosh 17, Sylla 0

Filou Oostende wint vlot van het Litouwse Lietkabelis met 68-76 . We are BCO 💛

Next up: 19/01 Telenet Giants Antwerp om 14u30❗️Met z'n allen op post zondag 💪 #BasketballCL #Talentfactory #FilouOostende pic.twitter.com/l6JJIeQIdb FILOU Oostende(@ FILOU_Oostende) link

Antwerp Giants liggen uit de Champions League

De Europese campagne van Antwerp Giants eindigt na de groepsfase. Een slordig Giants telde na de eerste helft meer balverliezen (12) dan korven (10). En toch bleef de schade bij de rust (39-33) beperkt omdat Donkor (2x), Bleijenbergh (2x) en Dudzinski (2x) succesvol waren van achter de boog.

In het derde quarter zag Giants de tegenstander verder uitlopen. Na de uitsluiting van de Sloveense spelverdeler (twee technische fouten na flopping) verscheen de maximale kloof op het bord: 66-53.

Een perfect afwerkende Donkor, 14 punten aan 100% en Branch halveerden de kloof (66-60). Drie opeenvolgende Duitse driepunters maakten een einde aan de zegedromen en de kwalificatiekansen van Giants.

Vechta Davis 16, Di Leo 5, Young 25, Herkenhoff 3, Simpson 5, Murphy 6, Raffington 1, Wainright 9, Vasturia 9

Antwerp Giants : Branch 11, Klassen 4, Vanwijn 12, Bleijenbergh 6, Rogiers 1, Kesteloot 4, Dudzinski 12, Fall 4, Donkor 14, Rupnik 4