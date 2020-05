BC Oostende blaast 50 kaarsjes uit: jubileumfeest voor volgend jaar JLO

25 mei 2020

06u30 0

BC Oostende viert vandaag zijn vijftigste verjaardag. De basketbalclub behaalde in deze periode liefst 21 landstitels en 18 bekers, plus nog een beker onder het vorige stamnummer. Rudolf Vanmoerkerke was de oprichter en grote bezieler van het succes. Het feest voor het jubileum zal BC Oostende door de coronacrisis wellicht pas volgend jaar organiseren. (JLO)