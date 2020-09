Bastiaan Van den Eynde ruilt Antwerp Giants in voor Okapi Aalst Johan Picqueur

23 september 2020

19u58 2 Meer Sport Bastiaan Van den Eynde is op weg naar Okapi Aalst. De 20-jarige pointguard heeft een mondelinge overeenkomst met de Ajuinen.

Van den Eynde was bij Antwerp Giants op een zijspoor geraakt en wil zijn carrière bij Okapi een nieuwe boost geven. De Ninovieter is actief bij de nationale U20 en voor Aalst een opportuniteit. “Het is een speler uit de buurt en als negende pion in de rotatie is hij een goede aanvulling voor het team”, zegt sportief manager Anthony Mallego. “Hij past perfect in de filosofie van Okapi. Wij gaan Van den Eynde hier verder polijsten.”