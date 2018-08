Basten Caerts stelt teleur op 100m school: “Ik zat in de knoei met mezelf en ga nu ook voor mijn kinderdroom: geneeskunde studeren” Bart Fiermans in Glasgow

03 augustus 2018

13u27

Niet bepaald een prestatie die deugd doet: Basten Caerts zwom op het EK in Glasgow in de 100m school de 32stetijd met 1:01.73, ver boven zijn BR (1:00.86). Caerts was nadien eerlijk dat hij mentaal uit een moeilijke periode komt: "Ik moest alles eens op een rijtje zetten wat ik wil. Ik ga naast het zwemmen mijn kinderdroom doen: geneeskunde studeren."

Caerts zwemt maandag nog de estafette 4x100m wissel, maar nam de individuele 100m school mee in zijn programma: “Ik wist niet echt wat ik kon verwachten. De eerste vijftig was heel goed, maar ik was niet sterk genoeg om dat te trekken tot het einde. Ik ging voor mijn persoonlijk record, dat is niet gelukt. Dit is geen prestatie die deugd doet of vertrouwen schenkt.” Caerts denkt ook niet dat het tegen maandag in de aflossing veel sneller zal gaan: “De conditie kan niet ineens een stuk beter. Als we sneller willen zijn, moeten we harder werken. Die evaluatie moeten we maken.”

Caerts nam als youngster al deel aan de Spelen van Rio en gold ooit als de hoop om in de voetsporen van Fred Deburghgraeve te treden. Maar sinds Rio kon hij niet veel progressie maken. Hij switchte ook naar de kortere schoolslagnummers. Maar er moest hem in Glasgow ook iets van het hart: “Ik kom persoonlijk uit een moeilijke winter. Ik zat met mezelf in de knoop. Als het mentaal niet goed zit, lijdt het zwemmen daar onder.”

Caerts zegt dat hij existentiële vragen had: “Ik ben 20 jaar en wordt er 21. Iedereen stelt zich op die leeftijd vragen: wat doe je, wat wil ik? Ik zit in een situatie dat ik verantwoordelijkheidsgevoel krijg. Ik heb besloten te veranderen van studie. Ik heb mijn ingangsexamen gestart voor geneeskunde. Dat is mijn kinderdroom. Ik ga dat nu doen in combinatie met het zwemmen.”

Een zware studie, maar dat heeft hij er voor over: “Gewoon omdat ik het wil. Dat maakt het makkelijker. Ik studeerde tevoren sociale economische wetenschappen, maar het gevoel zat niet goed. Dan ben je ook niet top in het zwembad. Ik moest door dit proces. Maar ik heb nog steeds de bedoeling om de Spelen van Tokio te halen, maar dan is er wel nog wat werk.”