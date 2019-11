Basketter Sam Van Rossom staat maand aan de kant na knieoperatie NVE

14 november 2019

11u44

Bron: Belga 0 Basketbal Sam Van Rossom, de spelverdeler van Valencia en de Belgian Lions, is woensdag in Antwerpen geopereerd aan zijn linkerknie. De 33-jarige Gentenaar, die al twee weken aan de kant stond, zou over een maand opnieuw fit moeten zijn.

Dokter Geert Declercq, een orthopedisch specialist die de basketter in 2017 al eens opereerde, verwijderde een zwevend botfragment uit de knie van Van Rossom.

Sam Van Rossom is sinds 2013 bij de Spaanse topper actief. Met Valencia werd hij één keer Spaans kampioen en won hij tweemaal de EuroCup. De Belgian Lion was dit seizoen bij zijn club voorlopig goed voor een gemiddelde van 8 punten, 4,5 assists en 1,7 rebounds per match.