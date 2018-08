Basketkampioen Oostende haalt Montenegrijns international Djurisic Redactie

22 augustus 2018

16u34

Bron: Belga 0 Kamari Murphy liep kort voor afreizen naar Oostende een ernstige schouderblessure op die hem minstens twee maanden aan de kant zou houden.

Uiteindelijk werd een akkoord bereikt met de 26-jarige Montenegrijnse international Nemanja Djurisic!#welovebco pic.twitter.com/gndb01xV3t BC Oostende(@ BCOOSTENDE) link Meer Sport Basketbalkampioen BC Oostende heeft zijn selectie versterkt met de Montenegrijnse international Nemanja Djurisic. Dat bevestigt de kustploeg vandaag op de teamwebsite.

Djurisic, 26, is een 2m06 grote power forward. Hij komt over van het Duitse Telekom Bonn en ondertekende een contract voor een seizoen. "Djurisic is een atletische allround power forward die zowel vanop afstand als onder doel gevaarlijk is", klinkt het.

Bij Oostende moet de Montenegrijn het wegvallen van Kamari Murphy opvangen. De Amerikaan bereikte deze zomer een akkoord met de landskampioen en bekerwinnaar maar viel door een ernstige schouderblessure twee maanden uit. Oostende laat weten dat "na rijp beraad" werd beslist alsnog een vervanger te zoeken. De keuze viel daarbij op Djurisic.

De power forward genoot zijn opleiding bij de University of Georgia (NCAA) en zette zijn eerste professionele stappen in Europa bij het Poolse Stelmet Zielona Gora waarmee hij twee seizoenen na elkaar kampioen werd en tevens ervaring opdeed in zowel Euroleague als Champions league. Vorig seizoen was de Montenegrijn met Bonn tegenstander van Oostende in de groepsfase van de Champions League.