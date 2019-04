Basketicoon Samaey over historische prestatie Giants: “Ze hebben het perfecte profiel om de beker te pakken” TV

Bron: Eigen berichtgeving 0 Basketbal De Antwerp Giants verzekerden zich gisteren van een plaats in de Final Four van de Champions League. Een historisch moment, omdat nog geen enkel Belgisch basketbalteam daarin slaagde. De Russen van Nizhny Novgorod werden over twee wedstrijden makkelijk opzij gezet (83-68 en 66-61). Hoe ambitieus mogen de Giants nu zijn in deze Final Four en wat zijn hun kansen? Rik Samaey geeft uitleg.

“Dit is een zeer mooie prestatie, dat mogen we niet onder stoelen of banken steken”, opent Samaey. “Het is uniek voor een Belgisch team om die fase in het Europese basketbal te bereiken. Maar we moeten eerlijk zijn en ook enkele dingen relativeren. De Final Four van de Champions League is niet de grootste Europese competitie. Het zijn niet de grote topploegen die ze hebben geklopt. Novgorod staat halverwege de Russische competitie, vorige tegenstander Murcia is derde laatste in Spanje. Maar het niveau in de Champions League is wel aan het stijgen, en daar draaien de Giants nu in mee.”

Daarmee wil Samaey niet gezegd hebben dat de passage van de Antwerpenaren onopgemerkt voorbij is gegaan in de rest van het werelddeel. “Het is nu niet omdat het ‘slechts’ de derde competitie in Europa is, dat er in het buitenland zonder aandacht wordt gekeken naar de Giants. Het team heeft zich in de kijker gespeeld. Zeker omdat de spelers vrij jong zijn. Ik wil niemand ongerust maken, maar er zullen zeker buitenlandse teams hun kans wagen om Antwerpse spelers te benaderen. Maar het mes snijdt aan twee kanten. Antwerp zal makkelijker (top)spelers kunnen aantrekken die de ploeg aan het werk hebben gezien in de Champions League.”

Geen toeval

Samaey vindt het niet toevallig dat Antwerp nu in deze fase zit. Ze zijn het al enkele jaren goed aan het doen in het Europese basketbal. “De spelers onderschatten geen enkele competitie en dat siert hen. Ze weten wat hen te doen staat en vormen een goed, georganiseerd team. Ze kunnen het zich permitteren om geen 100 punten te maken, omdat ze een sterke verdediging hebben en toekomen met 60 of 65 punten.”

“Dit seizoen zijn ze aan een zeer goed parcours bezig. Hun dipje hebben ze in het begin van het seizoen al gehad en daar zijn ze duidelijk vanaf. De spelers zijn in staat deze lijn door te trekken. Iedereen zit op het juiste spoor en de neuzen staan in dezelfde richting. Ze spelen vanuit een goed georganiseerde defensie en hebben een zeer brede kern die zowel groot als klein kan spelen. Daardoor zijn ze altijd in de mogelijkheid om zelf het tempo te bepalen.”

Ambitie om te winnen

Daarom mogen we zeker wat verwachten van de Giants, die in de Final Four niet kansloos zullen zijn. “Ze nemen geen vrede met ‘joepie, we zijn erbij’. Neen, álle vier aanwezige ploegen hebben de ambitie om wel degelijk het toernooi te winnen. Ook Antwerp wil die beker pakken. Ze hebben het perfecte profiel daarvoor door aan te voelen wanneer ze het spel moeten overlaten aan de tegenstander. Dat deden ze tegen Novgorod door duidelijk te maken: ‘wij staan voor, jullie moeten scoren’.” Toch ligt de eindwinst niet zomaar voor het grijpen. “Bamberg is in goede doen en heeft de beker al eens meegenomen naar Duitsland.”

De Giants hebben met Roel Moors een sterke man achter hun staan die zelf een behoorlijk palmares heeft. Moors won zowat alles in België, waaronder drie kampioenschappen, de Supercup, de beker en hij werd maar liefst vier keer uitgekozen als Speler van het Jaar. “Je mag zijn invloed zeker niet onderschatten”, weet Samaey. “Moors heeft al dit allemaal al meegemaakt als speler. Hij is een man om ú tegen te zeggen, met een grote hoofdletter. Hij heeft altijd als point guard gespeeld, dus was hij de draaiende motor van elke ploeg. Zo zet hij zijn huidig team nu tactisch neer. Ook het werk van zijn assistent, Christophe Beghin, mag niet worden onderschat.”