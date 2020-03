Basketcompetitie definitief gestaakt: Oostende is opnieuw kampioen, “hard verdict” voor Antwerp Giants RBE

14 maart 2020

14u33 6 Basketbal De basketbalcompetitie bij de mannen is definitief stopgezet omwille van het coronavirus: BC Oostende wordt op basis van de huidige stand uitgeroepen tot kampioen - de negende titel op rij. Eerder op de dag kreeg Castors Braine de titel toegewezen bij de vrouwen.

Na een marathonvergadering beslisten de tien Liga-clubs om de competitie definitief stop te zetten. Als leider van het huidige klassement – na 17 van de 26 speeldagen – werd Oostende aangeduid als nieuwe landskampioen. Voor de kustploeg meteen een negende landstitel op rij.

Woensdag werd de competitie in de topklasse opgeschort tot 3 april. Drie speeldagen werden hierbij verzet. Nu volgt dus de definitieve stopzetting. De competitie zou oorspronkelijk tot 8 mei lopen, waarna de play-offs op 15 mei van start zouden gaan en uiterlijk tot 11 juni zouden lopen. Een drastische ingreep, zo lijkt het dus, gezien de lange resterende termijn.

“Om de gezondheid van de spelers, de clubmedewerkers en de fans te garanderen, nemen we deze beslissing”, verklaart Liga-voorzitter Arthur Goethals. “Op de vergadering kregen we ook input van onze medische en juridische adviseurs. We verwachten dat er op korte termijn geen wijzigingen gaan komen aan de huidige maatregelen omtrent het coronavirus. En dan wordt het onmogelijk om de competitie op een correcte manier verder te zetten.”

Op basis van het huidige klassement gaan de twee tickets voor de Champions League naar kampioen Oostende en naar huidig nummer twee Bergen. Een zware consequentie dus voor Antwerp Giants, bekerwinnaar en nummer drie, dat naar de FIBA Europe Cup verwezen wordt.

Eerder al had Basketbal Belgium de vrouwencompetitie definitief beëindigd. De eerste fase van het reguliere seizoen was net afgerond. Ook hier opteerde de federatie om leider Castors Braine als kampioen aan te duiden. Ook in andere Europese landen werd het basketbalkampioenschap definitief stopgezet. In Oekraïne, Cyprus, Litouwen en Zwitserland werd het seizoen voortijdig beëindigd.

Giants-voorzitter Roels: “Geen Champions League, dat is een hard verdict”

“We begrijpen de beslissing, maar het verdict is hard voor Antwerp Giants.” Voorzitter Roger Roels klonk enorm teleurgesteld met de uitkomst van de Liga-vergadering zaterdagmiddag. Niet het stopzetten van de competitie of het aanduiden van Oostende tot kampioen, wel het toewijzen van de Europese tickets, dat uitsluitend op basis van het huidige klassement gebeurde, betekende een zure ontgoocheling.

“Met de drastische maatregelen voor het coronavirus zou er in de huidige situatie geen competitiehervatting mogelijk zijn voor eind april. Moet je twee maanden wachten, dan heeft een verdere competitie weinig zin”, sloot Roels zich aan bij de beslissing van de Liga.

Antwerp Giants won vorige zondag nog de Belgische Beker na een zege tegen Charleroi. “En daar zijn we enorm blij om, dat we die trofee nog hebben kunnen binnenhalen. Ook in competitie wilden we hoog eindigen, alleszins hoger dan onze huidige derde plaats. Want daarmee grijpen we nu naast een Champions League-ticket, dat is enorm pijnlijk voor ons. Het is spijtig dat er geen rekening is gehouden met onze bekerwinst, dat is een hard verdict. Ik had het liever anders gezien.”

Deze week zit het Giants-clubbestuur samen met zijn spelers met het oog op volgend seizoen. “Die gesprekken zullen we gericht inplannen. Ik verwacht dat de Amerikaanse spelers tegen het einde van de week huiswaarts reizen. Financieel heeft dit inderdaad nare gevolgen. We missen onder meer onze ‘Night of the Giants’ in het Sportpaleis.”