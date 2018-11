Basketball Belgium (BB) wordt nieuwe Belgische basketbalfederatie MH

30 november 2018

17u28

Bron: Belga 0 Meer Sport De Belgische basketbalwereld krijgt vanaf 1 januari 2019 een nieuwe structuur. Meer dan een jaar na de ontbinding van de Koninklijke Belgische Basketbalbond (KBBB), wordt Basketball Belgium (BB) de nieuwe officiële Belgische basketbalfederatie.

Met zondag de algemene vergaderingen van de Waals-Brusselse Basketbalassociatie (AWBB) en Basketbal Vlaanderen (VBL) in het zicht, heeft Basketball Belgium zijn statuten officieel ingediend bij de Internationale Basketbalfederatie (FIBA) met de aanvraag om erkend te worden als nationale basketbalfederatie. Deze erkenning kan enkel door de FIBA goedgekeurd worden en is een vereiste voorwaarde om nationale teams te laten deelnemen aan internationale toernooien.

Jean-Pierre Delchef, voorzitter van de AWBB, zal de nieuwe Belgische basketbalfederatie leiden. Met Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen, als nieuwe vicepresident en Stefan Garaleas als secretaris-generaal zijn de aanvullende bestuursposten van Basketball Belgium ook al ingevuld. Garaleas was eerder ook al secretaris-generaal bij de KBBB.

In mei 2017 werd de KBBB veroordeeld tot het betalen van één miljoen euro schadevergoeding na contractbreuk gepleegd te hebben in het dispuut over de portretrechten van de Belgian Lions.