Basketbalkampioen Oostende pakt met Supercup eerste prijs van seizoen Redactie

23 september 2018

00u04

Bron: Belga 0 Meer Sport Filou Oostende heeft de Supercup in het Belgische mannenbasket gewonnen. De kustploeg haalde het in Bergen van het thuisspelende Belfius Mons-Hainaut met 57-63.

Bij de rust stond Bergen comfortabel 38-24 voor. De Oostendenaren kwamen in het derde kwart terug tot vier punten (43-39) en sloegen in het vierde en laatste kwart een beslissende kloof in de Mons Arena.

Oostende won afgelopen seizoen de landstitel (na een finale tegen Antwerp Giants) en de beker. In de finale van de Bpost Cup versloeg de kustploeg na verlengingen Bergen.

Het nieuwe seizoen in de Euromillions Basket League begint volgende week zaterdag (29 september).