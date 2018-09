Basketbalclub Charleroi klopt Hapoel in beladen CL-duel en plaatst zich voor tweede kwalificatieronde Redactie

24 september 2018

23u53

Charleroi heeft zich voor de tweede kwalificatieronde van de Champions League geplaatst. De Henegouwers klopten in de return van de eerste ronde het Israëlische Hapoel Tel Aviv met 73-59 (rust: 39-34) en maakten zo de 76-73 nederlaag uit de heenmatch ongedaan.

De partij werd een halfuur stilgelegd toen fans in de tribunes even amok maakten. De politie kwam tussen, en nadien kon de partij hervat worden. Matt Mobley liet het allemaal niet aan zijn hart komen en nette 20 punten.

In de tweede kwalificatieronde wachten de Denen van Bakken Bears. De heenmatch staat op 26 september op de planning, de return volgt 29 september op verplaatsing. Als Charleroi wint, treft het in de derde en laatste kwalificatieronde het Spaanse Murcia.