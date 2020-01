Bashir Abdi wint halve marathon van Egmond Redactie

12 januari 2020

Bashir Abdi heeft de halve marathon in het Nederlandse Egmond op zijn naam geschreven. De 30-jarige Belg met Somalische roots legde de klassieker over 21,1 kilometer af in 1 uur, 8 minuten en 23 seconden.

Abdi, Belgisch recordhouder op de marathon, kwam een kleine halve minuut eerder over de meet dan de Keniaan Allan Biwott, die tweede werd in 1u08:49. De Nederlander Mohammed Ali pakte de derde plaats in 1u08:59. De Ethiopische Tsehay Gemechu won bij de vrouwen in 1u20:29.

De wind speelde een grote rol in deze editie van de halve marathon van Egmond. De lopers moesten op het 7 kilometer lange stuk strand richting Castricum windkracht 6 trotseren.