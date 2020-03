Bashir Abdi verpulvert eigen Belgisch record op marathon Tokio en is tweede Europeaan aller tijden kv

01 maart 2020

04u01

Bron: Belga 0 Meer Sport Bashir Abdi heeft vandaag op de marathon van Tokio voor een stunt van formaat gezorgd. Hij finishte als tweede in de eerste Major van het seizoen en verpulverde zijn eigen Belgisch record naar 2u04:49. De Gentenaar wordt zo de tweede snelste Europeaan aller tijden.

Het Belgisch record van Abdi, die al zeker was van de Spelen, stond sinds de marathon van Chicago in oktober op 2u06:14. Daar deed hij in Tokio dus nog eens 1:25 af. De winst was voor de Ethiopiër Birhanu Legese in 2u04:15. De Ethiopiër Sisay Lemma vervolledigde de top drie in 2u04:51.

Na tien kilometer passeerde Abdi als vijftiende, daarna zette hij een fenomenale inhaalrace in. Halverwege kwam hij door als twaalfde in 1u02:00. Na 30 kilometer was hij nog altijd 'slechts' elfde, maar de ervaren marathonloper weet dat het dan pas echt begint. Na 35 kilometer was onze landgenoot zesde, na 40 kilometer tweede om in de slotmeters nog een plaats te winnen en als tweede binnen te lopen.





Voor Abdi is het na Londen in april en Chicago in oktober de derde verbetering van het nationale record in tien maanden tijd. Met zijn 2u04:49 komt hij op de tweede plaats op de Europese ranking aller tijden, na de Turk Kaan Kigen Ozbilen, die in december 2u04:16 lukte. De Brit Sir Mo Farah is derde op die lijst met 2u05:11.

Net als zowat alle sterke marathonlopers tegenwoordig liep Abdi zondag op een schoen van Nike, maar hij koos niet voor de meest recente en omstreden Alphafly. De Gentenaar trok net als in Chicago de Vaporfly Next% aan om zijn Belgisch record nog eens flink bij te stellen.