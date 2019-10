Bashir Abdi over zijn marathonrecord: “Ik kan sneller, want heb veel seconden laten liggen” LPB

18 oktober 2019

13u25

Bron: Belga 1 Atletiek Bashir Abdi is op een persconferentie in Gent voor het eerst teruggekomen op zijn vijfde plaats in de prestigieuze marathon van Chicago afgelopen zondag. Abdi verbeterde er zijn eigen Belgisch record en bracht het op 2u06:14. Hij is trots, maar ook heel zeker dat hij nóg sneller kan.

In Londen bracht Abdi het Belgisch record op de marathon eerder dit jaar op zijn naam, in Chicago deed hij er nog eens de volle 49 seconden vanaf. “Met grote tevredenheid blik ik terug, het was fantastisch, maar ik weet tegelijkertijd ook dat ik fouten heb gemaakt”, zegt de Gentenaar. “Er is ruimte voor verbetering. Tussen 25 en 30 kilometer heb ik veel te traag gelopen en zo heel wat seconden laten liggen. Ik kan sneller, dat staat vast.”

Abdi bleef in die fase tussen 25 en 30 kilometer hangen bij zijn trainingsmaatje Mo Farah, die een offday kende. De Belgische recordhouder heeft ondertussen zijn focus al verlegd naar de olympische marathon in Japan. Daar wil hij in minstens even goede vorm aan de start verschijnen. “Hopelijk kan ik richting de Spelen een gelijkaardige voorbereiding draaien als voor de marathon van Chicago. Dan is er iets moois mogelijk. Al vrij vroeg in de voorbereiding zijn we verhuisd van ons vaste trainingsoord in Ethiopië naar Flagstaff in Arizona. Daar heb ik uitstekend kunnen trainen.”

Welke wedstrijden er nog op de planning staan voor de Spelen, is nog niet helemaal duidelijk. “Ik keer even terug naar de kortere afstanden om mijn snelheid te onderhouden. Er staan zeker enkele veldlopen en een halve marathon op mijn programma, maar ik weet nog niet zeker welke. Ik heb nog niet samengezeten met mijn coach voor de wedstrijdplanning.”

Superschoen

Abdi had het in Gent ook over de veelbesproken ‘superschoen’ van Nike, waar hij zelf ook op loopt, en de dopingstorm waarin zijn boezemvriend Mo Farah is beland.

De schoenen die Nike zijn topatleten aanbiedt, vormden de laatste weken het dominante gespreksonderwerp in de atletiekwereld. Volgens wetenschappelijk onderzoek leveren ze anderhalve tot twee procent voordeel op, naar topsportnormen een gigantische troef. Abdi liep zijn Belgisch record op de marathon in Chicago op het allerlaatste model van Nike, de ‘Next%’, maar vindt de heisa overdreven.

“Ja, er zit een carbonplaat in”, zegt de Gentenaar. “Maar ik denk niet dat je technologische ontwikkeling kunt tegenhouden of verbieden. Bovendien zijn alle andere grote merken tegenwoordig ook bezig met carbonplaten in hun loopschoenen. Ze staan nog iets minder ver in het proces, maar ik vind zeker niet dat je Nike nu moet verbieden of met de vinger moet wijzen.” Het stoort Abdi dat er hier en daar gesuggereerd werd dat zijn prestaties louter aan de schoenen te danken zijn. “Een marathon loop je nog altijd op conditie, die geeft de doorslag. De schoenen zijn maar een hulpmiddel.”

Farah

Behalve voor zijn eigen schoenenleverancier neemt Abdi het ook op voor zijn goeie vriend Mo Farah, die jarenlang trainde onder de Amerikaanse coach Alberto Salazar, recent voor vier jaar geschorst wegens verschillende overtredingen van de dopingreglementering. “Het is goed dat Salazar gestraft wordt als hij regels overtreden heeft”, zegt Abdi. “Maar als je het onderzoek doorneemt, lees je dat het over overtredingen met Amerikaanse atleten gaat. Mo Farah heeft hier niks mee te maken. Hij wordt onterecht afgemaakt door de Britse pers.”