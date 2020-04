Bashir Abdi: “Na de marathon van Londen begon het échte avontuur voor mij” Vandaag stond normaal prestigieuze marathon op programma, uitgesteld tot 4 oktober Valerie Hardie

26 april 2020

16u03 0 Meer sport Londen 2019. Dat is waar en wanneer Bashir Abdi voor het eerst besefte dat hij een toekomst had als marathonloper. De 31-jarige atleet finishte niet alleen als zevende maar stelde het 24 jaar oude nationale record van Vincent Rousseau met 17 seconden scherper. Vandaag stond de 39ste editie op de agenda, maar door het coronavirus is de marathon uitgesteld naar 4 oktober. Mogelijk zijn alleen elite-atleten dan welkom.

Normaal zouden de straten vandaag van Londen afgezet zijn en gevuld met tienduizenden marathonlopers en hun supporters. Het coronavirus besliste er anders over. Nu zijn de straten er leeg en verlaten en valt er niet te schitteren op de Mall. Een jaar geleden, op 28 april, was Londen nog het decor voor een fenomenale race van Eliud Kipchoge, die in 2u02:37 finishte, nog altijd zijn tweede snelste tijd ooit. Zo’n 4,5 minuut later kwam Bashir Abdi, in pas zijn tweede marathon ooit, als zevende over de meet. Zijn tijd: 2u07:03 - meteen een nieuw Belgisch record, dat voorheen 24 jaar op naam had gestaan van Vincent Rousseau (2u07:20).

Een keerpunt voor de Belg van Somalische origine. “Toen is het avontuur voor mij écht begonnen,” vertelt hij. “Dat was de dag dat ik de bevestiging kreeg dat mijn toekomst op de baan lag, dat ik realiseerde dat ik een sterke marathontijd kon lopen. Ik stopte op de piste omdat ik wist dat zélfs de beste Bashir geen records zou lopen op de 5.000m of 10.000m. Maar misschien zou ik op de halve marathon of de marathon wél sneller zijn dan Rousseau - daarom zocht ik mijn geluk op de weg. Na de marathon van Rotterdam (waar Abdi ondanks een vroege val nog 7de werd in 2u10:46, red.) had ik nog twijfels over mijn keuze, maar die zijn na Londen helemaal verdwenen. Ik kwam met veel fysieke pijn over de finish in Londen maar vooral met een onbeschrijflijk goed gevoel.” Nooit tevoren was hij als atleet ook zo in de watten gelegd. “Het begon al met de vlucht: ik mocht in business class van Tokio naar Londen reizen. Aan Heathrow werd ik persoonlijk opgehaald en werd mijn koffer met een aparte busje naar mijn hotel gebracht terwijl ik snel langs de security werd geleid en met een expresstrein naar het centrum werd geleid. Die organisatie was gewoon tot in de puntjes àf.” (lees verder onder foto)

Zijn record staat intussen al niet meer op de tabellen. Op 13 oktober 2019 kwam Abdi in Chicago als vijfde over de meet, in 2u06:14, en op 1 maart 2020 dook hij in Tokio zelfs onder de grens van 2u05 (2u04:49). Drie Belgische records in vier marathons: Bashir Abdi was klaar voor de Spelen van Tokio. Plots hoorde hij zelfs bij de outsiders voor het olympisch podium - tot het coronavirus tot het uitstel van Tokio 2020 leidde. Nu moet de Gentenaar een jaar geduld uitoefenen en hopen dat zijn lichaam hem niet in de steek laat. “Op zich mag dat geen probleem zijn, net zomin als mijn leeftijd,” zegt hij nog. “Ik was zelfs voorstander van uitstel tot 2021 omdat je als atleet zorgenloos aan de Spelen moet kunnen beginnen. Ik vrees dat er anders misschien zieke atleten aan de start zouden staan en dat alles dan van nul zou herbeginnen. Ik vond het ook niet eerlijk naar de atleten toe die niet mogen buitenkomen, zoals in Frankrijk of Spanje. Anderzijds was ik wel in bloedvorm en was ik ongelooflijk gemotiveerd. Dan is het wel pijnlijk om nog een jaar te moeten wachten.”

Net als alle andere atleten hoopte dat het EK eind augustus in Parijs zou standhouden - Abdi zou de halve marathon dan lopen - maar die hoop werd donderdag gekelderd: het EK is definitief geannuleerd. “Dat was nog zo’n lichtpunt en ik was ook goed uitgerust na de marathon van Tokio maar nu ben ik aan het trainen voor... niets. Ik kan welke elke dag mijn kilometers doen maar tegelijk kan ik niets van krachttraining doen - ik merk dat ik wat aan spierkracht mis. Maar het is vooral moeilijk om geen doel te hebben, om je elke dag te motiveren. Soms vraag ik me dan wel af: is het nodig om nu zo diep te gaan?”

Niet dat Bashir Abdi in een zwart gat valt. Hij heeft genoeg omhanden. Begin juni bevalt zijn vrouw van een tweede kindje en veel van zijn tijd spendeert hij aan het Fonds Bashir Abdi, dat geld inzamelt voor het UZ Gent om de zorgverleners gezond houden door onder andere het bouwen van sport- en ontspanningsruimtes, aankoop van sportmateriaal en - na de coronacrisis - het organiseren van teamactiviteiten. Wie wil bijdragen, kan dat doen op rekeningnummer BE42 0016 4482 4754 (referentie WR/FUN/001).