Bashir Abdi loopt in Londen zijn tweede marathon Redactie

18 januari 2019

17u58

De London Marathon heeft zijn deelnemersveld bekendgemaakt voor de komende editie op zondag 28 april. Daarbij zijn met Bashir Abdi, Thomas De Bock en Dennis Laerte drie Belgen. Ook wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en Europees recordhouder Mo Farah verschijnen aan de start.

Bashir Abdi debuteerde vorig jaar in Rotterdam op de marathon met 2u10:46. Enkele maanden later pakte hij EK-zilver op de 10.000 meter in Berlijn. Op 28 april keert de Gentenaar terug naar de marathon, en wel in Londen. Het deelnemersveld is indrukwekkend, want Europees recordhouder en Abdi's trainingsmaatje Mo Farah is met zijn 2u05:11 pas de negende snelste man op de startlijst. Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge (2u01:39) uit Kenia is topfavoriet.

Ook Thomas De Bock en Dennis Laerte behoren tot het elitestartveld in Londen. Zij hebben persoonlijke records van respectievelijk 2u15:19 en 2u16:29. Bij de vrouwen staan voor het eerst zeven atletes met een besttijd onder de 2u20 aan één startlijn. De Keniaanse Mary Keitany is met haar 2u17:01 de snelste.