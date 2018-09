Bashir Abdi knap derde in Great North Run, zege voor Mo Farah Redactie

09 september 2018

14u14

Bron: Belga 0 Meer Sport Bashir Abdi is deze middag op de derde plaats geëindigd in de Great North Run, een prestigieuze halve marathon in het Britse Newcastle. Onze 29-jarige landgenoot werkte de 21,1 kilometer af in 1u00:43 en moest zo enkel de Britse winnaar Mo Farah (59:26) en de Nieuw-Zeelander Jake Robertson (59:57) voor zich dulden.

Abdi nam iets meer dan een week geleden tijdens de Memorial Van Damme met een elfde plaats op de 5.000 meter afscheid van de piste. De zilveren medaillewinnaar op de 10.000m op het EK schakelt over naar de marathon en dat leverde al meteen resultaat op.

Voor de 35-jarige Farah was het de vijfde zege op rij in de Great North Run. Hij voerde vanaf het begin van de halve marathon het tempo aan en schudde na 17 kilometer zijn laatst overgebleven concurrent Jake Robertson los. De viervoudige olympische kampioen (5.000m en 10.000m) is nu alleen recordhouder. De Keniaan Benson Masaya heeft vier zeges in Newcastle op zijn palmares staan.

Bij de vrouwen ging de zege in 1u07:43 naar de Keniaanse Vivian Cheruiyot.