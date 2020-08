Baseballspelers staan twee dagen loon af in de strijd tegen rassendiscriminatie en politiegeweld tegen zwarte mensen Redactie

28 augustus 2020

08u20 0 Sport De Amerikaanse sportwereld blijft raciale ongelijkheid het hoofd bieden. In navolging van boycots in de NBA, NHL en NFL willen de baseballspelers uit de MLB nu zelfs financieel hun steentje bijdragen. De spelers die zich aansloten bij The Players Alliance - een organisatie van baseballers die rassendiscriminatie wil tegenwerken - heeft zelfs besloten twee dagen loon af te staan in de strijd tegen racisme en politiegeweld tegen zwarte mensen.

“In naam van de meer dan honderden zwarte MLB-spelers die deel uitmaken van The Players Alliance, blijven ook wij één en al toewijding in onze missie om een echte en duurzame verandering teweeg te brengen”, openen de MLB-spelers hun betoog op sociale media.

“Onze huidskleur is het uniform dat we dagelijks dragen. Dat kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is de pijn en het onrecht die de zwarte gemeenschap nu al veel te lang moet ondergaan. We zijn vastberaden om ons platform te gebruiken en onze stem luider dan ooit te doen weerklinken.”

“Onze spelers hebben besloten om hun lonen op 27 en 28 augustus aan The Players Alliance te doneren. Hiermee willen ze onze acties tegen raciale ongelijkheid ondersteunen. We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan en wachten op verandering in onze sport en ons land. We willen een gelijke wereld creëren waarin we allemaal samen kunnen leven.”

