Baseballer tekent met deal van 379 miljoen euro grootste sportcontract ooit, maar zal dat geld niet zomaar verbrassen

19 maart 2019

19u30

Bron: The Guardian 0 Meer Sport De inkt van het ene monstercontract is nog niet opgedroogd, of een volgend riant loon zit al in de pijplijn. Baseballer Mike Trout (27) tekent binnenkort een twaalfjarige deal bij de Los Angeles Angels - goed voor een bedrag van 379 miljoen euro. Meteen het duurste contract ooit in de sportgeschiedenis. Daarmee steekt hij baseball-collega Bryce Harper de loef af. Die tekende twee weken geleden een deal van 290 miljoen euro.

Trout wordt aanschouwd als één van de beste baseballspelers ter wereld. De zevenvoudige All-Star kroonde zich tweemaal tot Most Valuable Player en is met 240 homeruns in 1.065 wedstrijden een absolute legende in Amerika. Zijn contract loopt echter volgend jaar af, en voor een verlengd verblijf hebben de Los Angeles Angels een flinke zak duiten over. Zeker omdat er concurrenten op de loer lagen. ESPN meldt dat de 27-jarige Amerikaan zijn contract met twaalf jaar zal verlengen, goed voor een bedrag van in totaal 379 miljoen euro. Ofwel: 31,6 miljoen euro per jaar.

Don’t go to school. Just beat up on Sonny Gray and make $400+ mil like Mike Trout.



Be Like Mike, Vol 2. pic.twitter.com/D8Z5VV0MuG Joseph Randazzo(@ deflategator) link

Daarmee steekt hij baseball-collega Bryce Harper naar de kroon. De 26-jarige Amerikaan van de Philadelphia Phillies ondertekende twee weken geleden een overeenkomst voor dertien jaar, die hem 290 miljoen euro zal opleveren. Maar dat record van duurste contract ooit, stond dus niet lang op de tabellen.

Met zijn 31,6 miljoen euro op jaarlijkse basis is Trout wel niet de best verdienende Amerikaanse sporter. Basketballer LeBron James strijkt bij de LA Lakers jaarlijks 33,7 miljoen euro op. In het baseball zijn er evenwel geen spelers die jaarlijks nog meer toucheren dan Trout. Nog dit: Trout zal zijn geld niet verbrassen aan blitse bolides of decadente feetjes. Wanneer hij niet baseballt, voorspelt hij namelijk het weer. Omwille van zijn onopvallendheid en fatsoenlijkheid is Trout een echte MLB-ster.