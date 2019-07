Baseballer stormt als losgebroken stier naar tegenstander, met massale knokpartij tot gevolg LPB

31 juli 2019

14u23 1

Het baseballduel tussen de Cincinnati Reds en de Pittsburgh Pirates in de Amerikaanse MLB is op een massale knokpartij uitgedraaid. Een bizarre actie van Cincinnati-pitcher Amir Garrett vormde de aanleiding. Na wat gekonkelfoes met enkele ploegmaats stormde Garrett plots als een losgebroken stier richting de dug-out van de tegenstander. Daarop begon hij in het wilde weg te slaan. Een halve Pirates-ploeg was nodig om de oproerkraaier in toom te houden, maar het kwaad was geschied. Ploegmaats van Garrett schoten hun makker te hulp, een gevecht in regel ontstond.

Wat de aanleiding voor de actie van Garrett was, blijft voorlopig onduidelijk. “Aan het einde van de rit gaat het erom om jezelf en je ploegmaats te beschermen”, liet de pitcher in een korte reactie optekenen.

Voor de goede orde: het baseballduel kende ook een einduitslag. De Pirates wonnen met 11-4.

Here is some epic slo-motion footage from the #Reds-#Pirates brawl.



Amir Garrett. Kyle Crick. Wow. Relievers are my favorite. pic.twitter.com/ujUKNWlBmk Lance Brozdowski(@ LanceBroz) link