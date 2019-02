Baseballer Machado tekent recordcontract: 265 miljoen euro voor tien jaar LPB

20 februari 2019

Baseballer Manny Machado heeft een contract voor tien jaar ondertekend bij de San Diego Padres. De 26-jarige Amerikaan met Dominicaanse roots krijgt voor die periode 300 miljoen dollar (265 miljoen euro). Volgens MLB.com is het het duurste contract dat ooit is afgesloten met een transfervrije speler. Machado speelde eerder bij de Los Angeles Dodgers (2018) en de Baltimore Orioles (2012-2018). Hij is een viervoudig All Star.