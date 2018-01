Bart Swings zoekt nog naar olympische vorm: "Het gaat met horten en stoten" Redactie

22 januari 2018

14u45

Bron: belga 0 Meer Sport Met enige jaloezie kijkt Bart Swings naar de Noor Sverre Lunde Pedersen, die afgelopen weekend indruk maakte op de Wereldbekermanche schaatsen in het Duitse Erfurt. De Noor en niet de afwezige Nederlander Sven Kramer was tijdens de laatste WB-wedstrijden voor de Olympische Winterspelen het gesprek van de dag.

"Pedersen schaatste het hele seizoen technisch heel goed", stelt coach Jelle Spruyt vast. "Bij ons gaat het steeds met horten en stoten. We missen de constante kwaliteit die Pedersen wel op het ijs brengt."

Spruyt spreekt graag in de meervoudsvorm als het om Swings gaat. Ze hebben het hele seizoen de kans gehad om de kunst van de Noren af te kijken, want Swings en Pedersen hebben samen veel getraind.

Dat was een wens na het preolympisch seizoen: betere trainingspartners. Niet alleen Pedersen, ook Sindre Henriksen liet drie weken voor de Spelen een goede show zien. Het optreden van Swings was betrekkelijk vlak.

Het gaat technisch alsmaar beter, houdt Spruyt vol. Dat geldt zeker voor de eerste drie (3:48.81) van de vijf kilometer in Erfurt. Maar de weinig stabiele prestaties tijdens de WB-wedstrijden hebben Swings voor de Spelen in een minder gunstige positie gemanoeuvreerd.

Zo zal hij op de 5.000 en de 1.500 meter in de eerste groep starten, waarin hij grote kans heeft op een minder sterke tegenstander en een tijd moet neerzetten. In zo'n situatie is er veel lef en zelfvertrouwen nodig om een hoge klassering te realiseren.

Voor het einde van de wedstrijden in de hoofdstad van de Duitse deelstaat Thüringen was Swings alweer aan het schaatsen in Inzell. Daar wordt de training enige dagen voortgezet. Jelena Peeters, de tweede Belgische snelschaatser op de komende Winterspelen, blijft nog een paar dagen in Erfurt. Zij en haar coach Margo van Dijk gaan er vanuit dat het ijs in Erfurt ongeveer dezelfde glijkwaliteit heeft als dat van Gangneung, waar het olympische schaatsen wordt afgewerkt.

Binnen tien dagen reizen de schaatsers af naar Zuid-Korea. Ter plekke is er dan waarschijnlijk nog een mogelijkheid het ijs in een wedstrijd te testen. Swings en Peeters zouden daarvan graag gebruikmaken.