Bart Swings zesde op 5.000 meter in Erfurt, geen favoriet voor olympische medaille Redactie

20 januari 2018

18u06

Bart Swings zal niet als één van de favorieten voor een olympische medaille afreizen naar Zuid-Korea. Tien dagen voor vertrek naar PyeongChang eindigde Swings tijdens wereldbekerwedstrijden in het Duitse Erfurt op de 5.000 meter in 6:20.31 als zesde.

De Noor Sverre Lunde Pedersen won in 6:14.66, een pisterecord in de Gunda-Niemann-Stirnemann hal. Olympisch kampioen Sven Kramer, die dit weekend niet in actie kwam, had sinds 30 januari 2009 met 6:16.02 het vorige baanrecord in handen. De tweede plaats was voor de Italiaan Nicola Tumolero (6:16.11) en de derde voor de Canadees Ted-Jan Bloemen (6:17.11).



De krachtmeting in Erfurt gold als generale repetitie voor de Olympische Winterspelen. Voor aanvang van die laatste wedstrijd voor de Spelen was Swings zenuwachtiger dan anders, had zijn coach Jelle Spruyt geconstateerd. De prestaties in Erfurt zouden op zijn minst een indicatie zijn voor de mogelijkheden op het olympisch ijs, na een vrij lange wedstrijdloze periode.



Spruyt had vooraf gezegd dat de 5.000 meter, drie weken voor de Spelen "totaal onbelangrijk" was. Zonder Kramer, Jorrit Bergsma en Jan Blokhuijsen moet aan de klassering inderdaad niet al te veel waarde worden gehecht. Spruyt en Swings vinden dat Kramer groot gelijk heeft dat hij deze wedstrijd laat schieten. "Die hoeft hier niet te komen om zich te bewijzen", aldus de coach. Toch meende Spruyt dat het noodzakelijk was dat Swings een "fatsoenlijke race" zou afleveren. Achteraf gezien had hij op de 1.500 meter niet aan die voorwaarde voldaan. Op de vijf kilometer zou dat eenvoudiger zijn, veronderstelde hij.



"De vijf kilometer was beter", zei hij zaterdag. "Maar we hebben nog wat te doen. Bart zal in Gangneung ook in een van de eerste ritten een tijd moeten neerzetten. Ik dacht dat hij met 6:20 verder zou komen. Pedersen heeft iedereen verrast. Op de Spelen zijn Kramer en Ted-Jan Bloemen de grootste kanshebbers. Daarna moet je nu natuurlijk naar Pedersen kijken." Spruyt en Swings geven er de voorkeur aan dat de naam van de Belgische schaatser in de voorbeschouwingen niet al te nadrukkelijk wordt genoemd.