Bart Swings wordt vierde in schaatsmarathon Redactie

23u57 0 ANP Meer Sport Bart Swings is tijdens een schaatsmarathon in Heerenveen als vierde geëindigd. De overwinning ging naar de Nederlander Crispijn Ariëns, voor zijn landgenoten Bob de Vries en Frank Vreugdenhil.

Swings maakte deel uit van een kopgroep van elf schaatsers, die een ronde voorsprong op het peloton hadden verworven. Vanuit vrijwel kansloze positie eindigde hij na een snelle laatste ronde (26 seconden) toch nog als vierde. Op het snelle ijs van Thialf werden de 125 ronden afgelegd in iets meer dan 1 uur en 3 minuten, een gemiddelde snelheid van 47,2 km/uur. Het was de tweede Nederlandse marathon waarin Swings startte. Twee weken geleden werd hij in de seizoensouverture tweede. In de rangschikking om de Nederlandse marathoncup bezet hij nu de zesde plaats. Ariëns voert het klassement aan.

Voor de marathon heeft Swings zich bij een van de gespecialiseerde schaatsteams gevoegd. Van de langebaanschaatsers was Swings overigens de beste vandaag. Geduchte concurrenten op de langere afstanden als Jorrit Bergsma en Jan Blokhuijsen werden respectievelijk tiende en veertiende. Sven Kramer, die zich bij wijze van uitzondering waagde aan een wedstrijd over 125 ronden, klasseerde zich als veertigste.

Volgende week worden in het Thialfstadion in Heerenveen de eerste Wereldbekerwedstrijden van het olympisch seizoen gehouden. Swings komt dan voor het eerst in dit schaatsjaar in actie op de 1500 en de 5000 meter en de massastart, een marathon over zestien ronden.

EPA