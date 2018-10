Bart Swings wordt tweede bij seizoensstart, Noor Pedersen te sterk voor de tegenstand XC

28 oktober 2018

11u15

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings is in zijn eerste schaatswedstrijd in het postolympisch seizoen als tweede geëindigd. Op de 3.000 meter moest hij ruimschoots zijn meerdere erkennen in de Noor Sverre Lunde Pedersen.

Swings, die op de massastart zilver behaalde tijdens de Winterspelen in Pyeongchang, noteerde in Hamar een tijd van 3:49.16. Pedersen was bijna zeven seconden sneller, een baanrecord in 3:42.27. De derde plaats was voor de Noor Havard Bökko: 3:48.84. Met 3:38.71 heeft de Nederlander Patrick Roest de beste seizoenstijd op zijn naam.

Net als vorig jaar bereiden Swings en zijn coach Jelle Spruyt zich met de Noorse selectie voor op het seizoen. De samenwerking verloopt naar wens. "Noren, dat zijn toch de Belgen van Scandinavië", heeft Swings laten weten. "Ze zijn wat terughoudender."

De beste Belgische schaatser kan het zich permitteren het schaatsseizoen rustig te starten. Als betrekkelijke eenling in het schaatslandschap hoeft de 27-jarige student uit Leuven voor eigen land geen selectieraces te rijden. De eerste min of meer serieuze krachtmeting vindt binnen drie weken plaats. Dan begint de jaarlijkse reeks wereldbekerwedstrijden in Japan.

Swings stond in augustus al op het ijs van het Vikingskipet in Hamar, waar in 1994 om olympische medailles werd geschaatst. Maar hij veroverde in augustus ook als inline skater in Oostende de Europese titel op de marathon. Tevens werd hij die maand winnaar van de prestigieuze inline marathon in Berlijn en zegevierde hij een dag later op wieltjes in Parijs.