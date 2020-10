Bart Swings wordt na foutje derde in z’n eerste wedstrijd van het schaatsseizoen Redactie

04 oktober 2020

08u03 0 Schaatsen Bart Swings is in zijn eerste wedstrijd van het schaatsseizoen als derde geëindigd. In de tweede race van de Nederlandse massastartcompetitie moest Swings gisteren in Heerenveen winnaar Gary Hekman en Bart Hoolwerf voor zich dulden.

Aan de eerste wedstrijd, een week geleden, had hij niet meegedaan. Twee ronden voor het einde van de minimarathon over zestien ronden ging Swings er vandoor. In de laatste bocht maakte hij echter een misslag, waardoor Hekman en Hoolwerf konden passeren. Bij de vrouwen zegevierde de Nederlandse shorttracker Suzanne Schulting.



De schaatsers verkeren in grote onzekerheid over de wedstrijden deze winter. Door de coronacrisis gaan de wedstrijden voor de Wereldbeker langebaan en shorttrack dit jaar niet door. Swings traint al weken in Heerenveen en wilde graag in een wedstrijd starten.