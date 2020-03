Bart Swings wordt achtste op 5.000 meter in wereldbekerfinale schaatsen DMM

07 maart 2020

17u26

Bron: Belga 0 Schaatsen Bart Swings is tijdens de wereldbekerfinale schaatsen in Heerenveen als achtste geëindigd op de 5.000 meter. Hij noteerde een tijd van 6:21.78. In het totaalklassement van de wereldbeker op die afstand strandt Swings op de tiende plaats.

De Nederlander Patrick Roest zegevierde in 6:11.15 voor de Canadees Graeme Fish (6:12.93) en diens landgenoot Ted-Jan Bloemen (6:13.72). Ook de overwinning in het wereldbekerklassement op de 5 km en de premie van 15.000 dollar was voor Roest.

Het verschil van een slordige tien seconden met de top was niet anders dan in eerdere wedstrijden dit seizoen, constateerde Swings. Geen enkele keer slaagde de schaatser er dit seizoen in de barrière van 6:20 te doorbreken. Sterker nog: zijn allereerste race was, op 26 oktober in Inzell, was zijn beste (6:21.35). Daarna kwam de race van zaterdag in een volgepakt Thialf.

“Dat geeft aan dat de opbouw van het seizoen niet goed is geweest”, erkende de student uit Leuven. Na het EK, half januari in Heerenveen, is Swings gaan sukkelen met zijn techniek. Bij aankomst in Salt Lake City, waar de wereldkampioenschappen afstanden werden gehouden, is hij daar aan gaan sleutelen, maar haalde daarbij te veel overhoop. “Ik ben heel kritisch op mezelf. Maar je kunt gedurende het seizoen niet te veel zaken ineens wijzigen”, stelde hij vast voor de laatste race van het seizoen, de massastart van zondag.