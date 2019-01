Bart Swings wint marathon in Heerenveen Redactie

12 januari 2019

22u05

Bart Swings heeft de tiende wedstrijd om de KPN Marathon Cup gewonnen. Onze landgenoot versnelde in Heerenveen enkele ronden voor het einde en hij werd niet meer bijgehaald. De Nederlander Sjoerd den Hertog won het sprintje om de tweede plaats. De Nieuw-Zeelander Peter Michael werd derde.

Den Hertog verstevigde zijn eerste positie in het klassement. De nummer twee Crispijn Ariëns eindigde niet bij de bovenste plaatsen in Heerenveen. Bij de vrouwen deed de Nederlandse Irene Schouten mee. Tot nu toe won de Nederlandse kampioene alle wedstrijden om de KPN Marathon Cup waaraan ze meedeed. Heerenveen was daar geen uitzondering op. Imke Vormeer moest genoegen nemen met de tweede plek, Manon Kamminga werd derde. Schouten was vier keer niet van de partij bij de marathonwedstrijden. Daardoor staat niet zij, maar Kamminga bovenaan het klassement.